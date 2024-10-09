Будет дождь только в одном регионе: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг, 10 октября

В четверг, 10 октября, в Украине сохранится сухая погода. Дожди будут только в одном регионе.

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Об этом сообщил "Укргидрометцентр". Как отмечают синоптики, осадки пройдут только в Крыму и Херсонской области. Днем ожидается кратковременный дождь и гроза. На другой территории страны осадки не прогнозируются.

Также синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в большинстве западных областей днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°С, на юге страны до 15°С. В восточных областях 4-9°С тепла, днем 18-23°С, в Карпатах 12-17°С.

В Киевской области 10 октября также ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 7-12°С, днем 18-23°С. В Киеве ночью 10-12°, днем воздух прогреется до 22°С.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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