Буданов о громком убийстве в Киевской области: силу нужно держать под контролем

Глава Офиса президента Кирилл Буданов убежден, что истинная сила украинского воина заключается не только в оружии, но прежде всего в самоконтроле и внутренней дисциплине.

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Так он отреагировал в своем официальном Telegram-канале на последние скандальные события, связанные с задержанием военных в Киевской области, которых подозревают в самосуде над гражданскими лицами.

"Дисциплина – это не приказ сверху. Это внутреннее достоинство воина. Именно она отличает армию от вооруженной толпы, а защитника – от захватчика. Враг пришел, потому что ему позволили все. Мы выстояли, потому что держим себя в руках даже там, где тяжелее всего", – подчеркнул Кирилл Буданов.

Глава ОП отметил, что украинская сила должна служить исключительно людям и действовать в рамках единых для всех правил. Именно это, по его словам, делает Украину сильнее врага, который никаких правил не признает.

"Давайте держать силу под контролем. Это тоже фронт, и на нем не бывает перерыва", – резюмировал он.

Напомним, ранее в Киевской области правоохранители задержали экс-командира 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская" Станислава Лучанова. Его подозревают в организации похищения и убийства двух гражданских лиц.