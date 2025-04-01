'Чем больше проливаешь пота, тем меньше потом проливаешь своей крови': новобранцы элитных подразделений ВСУ поделились секретами подготовки

Кого и как приглашают в подразделения ССО? Многим кажется, что служба в Силах специальных операций – для отдельной касты людей, обладающих чрезвычайными физическими способностями и крепким здоровьем.

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Впрочем, в реальной жизни ситуация проще. Если вы посетите офис спецназовцев в столице, увидите на баннерах главный месседж: "Я выбираю ССО!". Главным для потенциального новичка является мотивация быть полезным своей стране, умение развиваться и овладевать новыми знаниями и навыками.

Конечно, претенденты, желающие присоединиться к рядам ССО, должны понимать, что легко не будет. Будет тяжело, но интересно. Только так – чтоб стать лучше и сильнее каждый день – воспитывают настоящих спецназовцев.

Семь недель курса базовой общей военной подготовки (БОВП) – неизменный атрибут для новобранцев. О секретах этого этапа знакомства с военным делом в учебном центре рассказали в интервью OBOZ.UA пять новоиспеченных солдат, которые еще вчера работали в разных гражданских отраслях, а сегодня – объединены общей целью.

– Почему выбрали именно Силы специальных операций?

Студент: Заинтересовали три составляющие – крутые задачи, большая ответственность и своеобразный гриф секретности.

Джус: Всегда был в восторге от действий ребят 73-го морского центра, это стало катализатором.

Маори: Я пришел через Единый центр рекрутинга ССО. Встретили вежливые ребята, кофе угостили, подробно ответили на все мои вопросы, а их было немало. Так сюда и попал.

Джек: Еще до полномасштабного вторжения мы с женой много волонтерили, пересекались с подразделениями ССО, уже тогда обратили внимание на братство бойцов этого рода войск. Почему бы не пойти туда, где есть знакомые и положительный пример?

Флешка: Соблазнил прежде всего тот факт, что в ССО много внимания уделяется подготовке личного состава. А еще – присутствие рядом опытных командиров с боевым опытом.

– Чем занимались до прихода в ССО?

Маори: Музыкой, и даже представить не мог, что попаду, в сущности, в элиту ВСУ.

Студент: Работал инженером, в свободное время увлекался спортом.

Джус: Ремонтировал автомобили: чинил двигатели, рихтовал двери, менял смазки. Обычный мастер на СТО.

Джек: Был профессиональным фотографом.

– Правда ли, что любой желающий может попасть в ССО?

Студент: Несмотря на то, что организация определенным образом закрыта, присоединиться к ее рядам по силам представителям различных отраслей. К примеру, у нас на БОВП в одной группе курсы проходили и строители, и программисты, которые, между прочим, имели достойную зарплату, но сделали выбор в пользу ССО, чтобы защищать страну.

Флешка: К кандидатам есть немало требований. Но здесь, по моему мнению, не столько важно, насколько человек развит физически, а какова его целеустремленность, цель, сила духа. Тело можно воспитать за короткий промежуток времени, а с нравственно-психологической подготовкой несколько иная история.

– Как отреагировали на ваш приход в армию родные и друзья? За что волновались больше всего?

Маори: Сначала был страх. Родители несколько раз переспрашивали, уверен ли я в своем решении, возможно, нужно подождать. Но впоследствии страх сменился гордостью. Конечно, они сейчас волнуются, но и поддерживают.

Студент: Они были крайне удивлены, поскольку вся эта история пронеслась очень быстро: не успели прийти в себя, как я уже оказался на БОВП. Больше родственники волновались на этапе от получения направления на ВВК до попадания в часть.

Джус: С началом полномасштабной войны я подготовил родителей к тому, что в конце концов придется брать в руки оружие. Их переживания сводились к потенциальной неизвестности. Мол, заберут меня неизвестно куда, стану неизвестно кем, да еще без связи. Как мог успокаивал, разъяснял…

Флешка: Родные думали, что, когда я пойду в ряды ВСУ, сразу получу автомат в руки и пойду штурмовать окопы. Возможно, и не удивительно – кроме отца, никто в семье не был знаком с военной службой. Гасил градус обеспокоенности, насколько это было возможно.

– Переживали, что попадете не в то подразделение, куда планировали?

Джус: Был уверен, что буду работать по специальности, по которой планировал. Доверился рекрутерам.

Маори: Признаюсь, это был один из моих самых больших страхов. Будучи далеким от военного дела, боялся, что ничего не успею сделать в ВСУ. Со временем такое чувство рассеялось.

Флешка: Я мобилизовался через рекрутинговый центр, и его сотрудники сдержали все обещания. ССО – это место, где люди пытаются использовать по назначению. Должен приносить пользу в том направлении, где есть способности.

– Имели проблемы с прохождением ВВК?

Маори: Процесс занял менее одного дня. Хотя все рассказывали, что должны быть сложности. Но когда возникали какие-то нюансы, магическим образом передо мной появлялся рекрутер, брал за ручку и проводил по всем кабинетам.

– Как физически готовились к БОВП?

Джус: Занимался спортом, в частности, делал много отжиманий, приседаний, качал пресс, увлекался берпи.

Студент: Одним из условий попадания в ССО является безопасность, проверка кандидатов внутренней службой длится месяц-полтора. Именно это время я максимально использовал для подготовки.

Джек: В рекрутинговом центре меня построили с человеком, который очень помог в этом плане. Подключил бег, физо, растяжки…

– Что для вас на курсах было наиболее полезным и интересным?

Студент: Стрельбы, потому что их было очень много. Причем стреляли из всех видов оружия – и днем, и ночью. А еще произвели впечатление занятия по тактической медицине. У нас был очень крутой инструктор.

Джек: Ориентировка, тактика, такмед, уроки психологической подготовки. Все было очень интересно – и лекции, и практика.

– Что произвело самое большое впечатление?

Джек: Дух коллективизма. Армия объединяет людей разных профессий, взглядов, которые начинают думать и действовать как единый организм.

Студент: День, когда мы стреляли из максимального количества оружия, среди которого были пулеметы Minimi, Browning, а также РПГ. Эмоции после работы с противотанковым гранатометом были еще те, ведь отдача там своеобразная: сначала тянет назад, а когда снаряд вылетает – вперед.

Джус: Первый мой бросок гранаты, взрывающейся от удара. Это было невероятно.

Флешка: Отметил для себя существенный факт: какими бы у тебя ни были отношения с товарищами в быту, а в жизни что-нибудь случается, во время службы тебе обязательно помогут.

– Случилась ли с вами на БОВП какая-то забавная история?

Джус: Стоя уснул и врезался в побратимов. Все ребята это увидели, посмеялись.

Студент: Скорее не забавный эпизод, а интересный. Решили с ребятами закрепить приобретенные знания по обустройству засады, для реализации плана избрали другой взвод. Спрятались, притаились. При подобных обстоятельствах главное – не двигаться. Так вот, коллеги не заметили нас, находясь в метре! Мы же резко выпрыгнули, включили эффект неожиданности, как следствие – заслужили комплимент от инструкторов.

– Что посоветуете взять на БОВП из вещей?

Джус: Вторые берцы, много салфеток, две пары носков в день. Зимой утепляйтесь термобельем, берите перчатки, в которых удобно работать с оружием, летом нужен гидратор, чтобы побольше пить. Благо мне в рекрутинговом центре предоставили список и я определенным образом подготовился.

Студент: Дополнительные брюки с наколенниками, удобная обувь и хорошее настроение.

Флешка: Обязательно – хороший многофункциональный нож, потому что иногда не знаешь, в какой момент он может понадобиться.

– Возникали ли трудности во время процесса подготовки?

Джек: Я думал, что я очень умный и со всем быстро справлюсь, но часто ошибался. И мне это было сложно принять. А еще в гражданской жизни я долго спал, а в учебном центре сна было мало.

Флешка: Иногда бывало. Когда у тебя вечерние занятия, потом – ночные стрельбы, падаешь на кровать в три, безумно хочется спать, а тебе еще что-то учить на завтра… Непросто.

– Насколько ваш организм стал сильнее и выносливее?

Маори: Я скинул 10 кг, и это уже достижение.

Джек: Теперь могу бегать более длинные дистанции, причем справлюсь с рюкзаком большого веса.

Флешка: После БОВП стал быстрее, ловче – это факт. Курс для тела стал своеобразной встряской.

– Что полезного вынесли из учений?

Студент: Аксиому о том, что нужно готовиться всегда. Физическая подготовка может спасти тебе жизнь. Также запомнилась фраза: "Из БОВП ты выйдешь либо сильным, либо умным".

Маори: Спокойно могу отправляться ночью в лес без фонарика и не потеряюсь.

Джек: Научился стрелять, хотя не умел вообще. Много говорил на гражданке, теперь – гораздо меньше. И я реально нашел классных друзей.

Джус: Три аспекта – бег, обучение, стрельба. А теперь я умею копать окопы.

Флешка: Усвоил золотое правило: чем больше проливаешь пота, тем меньше потом проливаешь свою кровь.

– Ваши напутственные слова будущим новобранцам?

Флешка: Если считаете, что берете на БОВП что-то лишнее, то ошибаетесь. Все пригодится. Особое внимание уделите аптечке. Возьмите витамины, во время нагрузок для организма они будут очень полезны.

Маори: Курсы – это, конечно, усталость и выносливость. Но и огромный кайф. Прежде всего от того, что у тебя что-то получилось, а ты даже не догадывался, на что способен.

Джус: Доверяйте рекрутинговому центру ССО. Там вам окажут всестороннюю поддержку на всех этапах.