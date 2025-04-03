Борщ "Вкус свободы" по старинному рецепту Ольги-Марии Франко: нужно добавить всего один секретный ингредиент

Кулинарные книги-бестселлеры Ольги-Марии Франко были чуть ли не у каждой порядочной галицкой хозяйки начала XX века. Сама же автор тоже отвечала тогдашнему образу образцовой дамы – перед другими она представала опрятной, красивой женщиной с аристократическими манерами. Ольга-Мария вышла замуж за Петра Франко, окончила кулинарные курсы в Вене, укладывалась в воспитание внуков и, по воспоминаниям писательницы и общественной деятельницы Марии Струтинской, была элегантной и сдержанной блондинкой. Жена Петра Франко прожила 90 лет (наверное, ее книжные советы по долголетию действительно были действенными).

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"Ольга-Мария дала большую пощечину советской системе, потому что она выжила и сумела передать все, что было в ней, следующим поколениям"— говорит исследовательница Наталья Тихолоз.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего борща со свекольным квасом по рецепту Ольги-Марии Франко.

Ингредиенты:

ребро свиное 400 г

картофель 6 шт

лук 2 шт

свекла 2 шт средние

морковь 1 шт

фасоль 100 г

капуста 100 г

свекольный квас 100 мл

лавровый лист 2 шт

перец горошком 3 шт

соль, перец и сушеные овощи по вкусу

масло горчичное

Способ приготовления:

1. Мясо помойте, порежьте, отвариваем до полуготовности, с ним готовим 1 лук, лавровый лист и горошек. Снимаем все время пену.

2. Далее добавляем картофель порезанную кубиком и капусту.

3. Отдельно готовим зажарку на вкусном горчичном масле, оно придает хороший вкус и запах и в общем на нем безопасно жарить. Сначала обжарьте свеклу и морковь, затем и лук к ним.

4. Когда картофель почти готов добавьте фасоль, зажарку и готовьте еще 10 минут на маленьком огне, добавьте приправы и специи.

5. Наконец-то времясвекловичного кваса, добавьте 100 мл и готовлю еще 5 минут.

В готовый борщ добавьте зелень. Подавайте блюдо с хлебом с салом, зеленым луком и сметаной, это идеальное сочетание!

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