Большинство украинцев считают конкуренцию между госорганами негативной для страны: опрос

Более 70% граждан Украины убеждены, что конкуренция или противостояние между государственными структурами вредит развитию страны, свидетельствуют результаты опроса. Из них 43,6% назвали влияние конкуренции между органами скорее негативным, еще 27,1% – очень негативным. Только 18,7% респондентов оценивают такое явление положительно.

Видео дня

Таковы данные социологического исследования, проведенного компанией Active Group 13 сентября 2025 года с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Были проанализированы ответы тех украинцев, которые замечали эту конкуренцию между госструктурами.

Очень положительно это явление оценили 4,4% опрошенных, а скорее положительно – 14,3%. Не смогли определиться с ответом 10,5% респондентов.

Каким структурам доверяют украинцы

Наибольшим доверием среди государственных структур пользуются Вооруженные силы Украины – 52,3% опрошенных отметили именно их. На втором месте – Служба безопасности Украины (36,5%), а третье занимает Главное управление разведки Минобороны (34,2%).

Заметный уровень доверия есть и к антикоррупционным институтам: 20,4% респондентов доверяют НАБУ, 13,0% – Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Несколько ниже показатели у Государственного бюро расследований (12,1%) и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (9,3%).

Остальные институты имеют доверие от 4% до 6,5%, тогда как 24,1% украинцев не доверяют ни одной структуре.

"По увеличению эффективности во время войны, первые позиции снова занимают Вооруженные силы Украины – 58,5% граждан считают, что их работа стала более результативной. На втором месте – Служба безопасности Украины (44,0%), третье занимает ГУР (39,4%). Для остальных государственных структур уровень признания повышения эффективности остается значительно ниже – от 13,6% у НАБУ до менее чем 5% у большинства", – сказано в сообщении.

Сколько украинцев заметили конкуренцию между госорганами

Гражданам задали вопрос о взаимодействии между этими институтами. Так, треть украинцев (33,1%) считает, что конкуренция или противостояние между ними является очевидным, еще 19,5% соглашаются с этим частично. В то же время 30% респондентов убеждены, что такой конкуренции или нет, или она малозаметна.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство украинцев верят в победу Украины в войне при условии надлежащей поддержки Запада. Население по-разному оценивает возможные мирные планы: концепция от Европы и Украины воспринимается сдержанно положительно, тогда как российский план почти однозначно отвергается.

При этом украинцы ожидают, что даже при реализации "европейского" сценария угроза повторного нападения России сохранится.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!