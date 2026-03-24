'Больше всего хочется просто ходить': Фонд Рината Ахметова помог в лечении тяжелораненной Александры с Харьковщины

В 2024 году Александра попала под обстрел на Харьковщине. Девушка ждала электричку, когда произошел взрыв. Трое ее друзей погибли на месте. Александра получила тяжелые ранения конечностей и пережила 11 сложных операций. Сейчас она буквально учится ходить заново. Фонд Рината Ахметова помог с лечением, необходимым для того, чтобы Александра как можно быстрее восстановила здоровье.

"Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за помощь с реконструкцией руки. Большое спасибо. Сама я не смогла бы себе позволить это", – говорит девушка.

Александре 27 лет. Она переселенка из Казачьей Лопани – поселка на границе с россией. Вместе с семьей она пережила оккупацию: прятались в подвале с новорожденным ребенком, без понимания, что будет дальше. Их дом уничтожила российская армия, поэтому семья переехала в Харьков.

Момент удара российского КАБа Александра помнит до сих пор: сначала – тихий шорох, а потом темнота. Очнувшись, она увидела, что истекает кровью. Ее подруга, несмотря на собственные ранения, пошла искать помощь, а когда уже не могла идти, то ползла. Обе женщины были настолько тяжело травмированы, что военные по дороге в больницу не давали им заснуть, боясь не успеть спасти.

"Я очень плакала в реанимации. Помню ту огромную трубку во рту. Постоянно спрашивала, как подруга, хотела, чтобы она была рядом. За полгода я перенесла очень много операций, и еще будут нужны. В печени до сих пор остается осколок. Но самой страшной была фантомная боль – это просто невозможно описать. Ничего не помогало", – рассказывает Александра.

Раньше Александра передвигалась в инвалидной коляске, но недавно смогла стать на ноги. Теперь она ходит с палочкой и нуждается в постоянной помощи, чтобы продолжать лечение. Нерв в ноге уничтожен – полноценно ходить она уже не сможет. Александра воспитывает четырехлетнюю дочь, отец которой сейчас на войне. Она признается: именно ребенок ежедневно дает ей силы не терять надежды. Когда боль становится невыносимой, дочь просто держит маму за руку.

"Морально тяжело. Очень часто накрывает. Раньше же бегала, танцевала. А теперь у меня не будет работать нога вверх-вниз, и пальцы я не чувствую. В ноге установлен имплант. В руке тоже. Больше всего хочется просто ходить", – рассказывает Александра.

В рамках проекта "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь гражданским жителям Украины, пострадавшим от обстрелов. Фонд оказал помощь по лечению и реабилитации уже более 11 тысячам украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).