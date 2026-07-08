Больше, чем спорт: как "Шахтер Сталевые" и "Сердце Азовстали" будут помогать защитникам Мариуполя вернуться к активной жизни

Общественная организация "Сердце Азовстали" и команда "Шахтер Сталевые" подписали меморандум о сотрудничестве. Партнерство предусматривает реализацию совместных инициатив в сфере ветеранского и адаптивного спорта, в частности проектов, направленных на реабилитацию, восстановление и привлечение защитников Мариуполя в спортивную среду.

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"Шахтер Сталевые" – команда по ампут-футболу ФК "Шахтер", созданная для ветеранов войны и людей с ампутациями. Команда участвует в соревнованиях по ампфутболу, в частности в Чемпионате Украины среди ветеранов, и является примером того, как футбол может стать инструментом физического и психологического восстановления после ранений и пережитого боевого опыта.В рамках сотрудничества тренеры по посттравматическому росту ОО "Сердце Азовстали" будут присоединяться к работе с футболистами "Шахтер Сталевые".

Речь идет о поддержке ветеранов не только через спорт как физическую активность, но и через возвращение чувства команды, уверенности в собственных силах и контроля над дальнейшей жизнью. Спорт является одним из важных инструментов реинтеграции ветеранов после службы и ранений.

Он помогает восстанавливать тело, набирать новые силы, возвращаться к активной жизни и обретать круг людей с похожим опытом.

Подписание меморандума должно усилить взаимодействие между ветеранскими программами ОО "Сердце Азовстали" и спортивными инициативами "Шахтер Сталевые", а также создать больше возможностей для защитников Мариуполя в сфере адаптивного спорта.