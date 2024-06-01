Более 5 млн украинских детей получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Международный день защиты детей – для украинцев не просто дата в календаре. Самое дорогое сокровище Украины, дети и подростки, переживают жестокий опыт войны и остро нуждаются в поддержке. Уже около двух десятилетий Фонд Рината Ахметова заботится о детях, уделяя большое внимание их потребностям и интересам, в частности, в военное время. Благотворительная инициатива "Ринат Ахметов – Детям!" уже охватила более 5 миллионов детей.

В рамках этой программы Фонд реализует ряд проектов по разным направлениям помощи: это образовательные, оздоровительные, реабилитационные, психологические и мотивационные проекты, праздничные мероприятия, противодействие сиротству и т.д.

Фонд единственный в Украине системно и масштабно помогает детям, пострадавшим в результате войны. В рамках проекта "Реабилитация раненых детей" ребята проходят восстановление в лучших санаториях Украины. На физическую и психологическую реабилитацию приглашаются дети младше 18 лет, которые получили физические травмы или ранения в Украине после начала полномасштабного вторжения. Уже проведено 149 успешных курсов.

С 2018 года проект "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" помогает мальчикам и девочкам до 7 лет с недостатками слуха, проживающими или проживавшими в общинах в зонах боевых действий, оккупации или окружения. Благодаря этой инициативе 240 маленьких украинцев получили суперсовременные высокочувствительные слуховые аппараты, подстраиваемые под индивидуальные особенности и потребности ребенка.

Почти 5 тысяч пострадавших от войны детей получили отдых, оздоровление и психологическую помощь в детском лагере на Закарпатье в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины" в формате изменений "Блогер Кемп". В течение каждой смены участники овладевают новыми знаниями и навыками, занимаются творчеством и участвуют в мастер-классах от профессионалов.

С 2007 года Фонд Рината Ахметова активно работает над профилактикой сиротства, способствуя популяризации семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" и одноимённому порталу более 10 тысяч детей из интернатных учреждений обрели новые семьи.

Фонд системно помогает подросткам в выборе жизненного пути: дает полезные знания и советы по поиску мотивации для саморазвития, помогает найти профессию своей мечты и развить уверенность в себе. Это мотивационные встречи на тему "Твоя суперсила!", образовательный онлайн-сериал "Твоя суперпрофессия", популярный телеграмм-канал "Твоя суперсила" с полезной информацией о саморазвитии, образовании, мотивации и психологической поддержке.

В прошлом году участники всеукраинского конкурса эссе "Моя Украина" прислали около четырех тысяч творческих работ в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который собрал уже более 100 тысяч историй украинцев о пережитом во время войны. Многие эссе стали частью Музея – их можно найти на портале https://civilvoicesmuseum.org/. В общей сложности, детских историй о войне в Музее уже более 20 тысяч.

Всеукраинская Новогодняя акция "Ринат Ахметов — Детям" более двух десятилетий приносит новогодне-рождественские праздники детям. За это время более 1,2 миллиона детей получили поздравления и подарки. В рамках акции проводятся конкурсы "Звонок Святому Николаю" и "Письмо Святому Николаю", во время которых дети со всей Украины могут позвонить сказочному волшебнику, поделиться своей историей или рассказать о мечтах, выиграть интересные подарки. Прошлой зимой более 9,5 тысячи писем и почти 2 тысячи звонков поступили на конкурсы.

Помощь продолжается. Узнайте больше на сайте https://akhmetovfoundation.org/rinat-ahmetov-dityam