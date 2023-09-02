Более 20 млн грн на помощь семьям погибших героев и нужды ВСУ задонатили в течение лета, – волонтер

Общественная организация "Мрія дітей України" и ее глава, известная волонтер Дана Яровая, подвели итоги деятельности за три летних месяца текущего года. В организации, которая занимается детьми погибших, пленных, пропавших без вести военных, сообщили, что с июня по август 2023 года – 287 семей получили отправку с одеждой, продуктами питания, гигиеной и бытовой химией, памперсами, детским питанием, книгами, пазлами, играми и игрушками.

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Более 1000 детей с мамами отдохнули в рамках проекта "Лето без войны" на Закарпатье, в Польше, Болгарии и т.д. На летний отдых собрали почти 10 млн грн.

Стартовал проект "Открытка поддержки", благодаря которому украинцы могут напрямую адресовать теплые слова поддержки и пожелания семьям погибших Героев.

Ко Дню знаний ОО "Мрія України" собрала для подопечных школьников 800 рюкзаков с канцелярией, общей стоимостью почти 5 млн грн.

На нужды ВСУ в течение лета благотворители задонатили почти 6 млн грн, которые пошли на оплату снарядов к боевым дронам, углометры для артиллерии, автомобили для фронта.