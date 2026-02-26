Блогер Лаченко заявил, что был забронирован Офисом президента

Блогер Игорь Лаченков получил бронь от мобилизации в Офисе президента Украины.

Об этом он заявил во время стрима с подписчиками, комментируя вопрос, почему его не мобилизуют в 26 лет.

"Конечно, меня забронировал Ермак. Я забронирован Офисом президента Украины. Еще есть вопросы?", – ответил он.

Накануне вопрос бронирования блогера Игоря Лаченкова поднял журналист Владимир Горковенко.

"Известный блогер Игорь Лаченков демонстрирует высокую социализацию в центре столицы, но почему-то передвигается с охраной. Я понимаю, что прайс за сообщение в 5-ть тысяч позволяет Лаченкову поддерживать образ "успешного бизнесмена", но так же есть вопрос об уплаченных налогах. А еще более насущный вопрос – от какой именно организации у нас "забронирован" Лачен? Также спецслужбы? Было бы интересно получить ответы на эти вопросы", – отметил он.