Блэкаут в Киеве: образовательный Гончаренко центр превратился в Пункт несокрушимости, чтобы поддержать столицу

После массированных ракетных и дроновых атак РФ на энергетическую инфраструктуру Киева, которые привели к длительным отключениям света и отопления, Гончаренко центр Киев (Жилянская) превратился в Пункт несокрушимости. Параллельно с бесплатными образовательными курсами центр открыл двери для всех, кто нуждается в тепле, электроэнергии и поддержке.

В январе столица пережила один из самых сложных периодов этой зимы. Из-за ударов по трансформаторным подстанциям и электростанциям город перешел в режим жесткой экономии электроэнергии: приоритет отдали критической инфраструктуре, а тысячи киевлян остались без света и тепла в домах.

В этих условиях образовательно-культурное пространство Гончаренко центр Киев на улице Жилянской, 68, начало работу как Пункт несокрушимости. Здесь горожане и гости столицы могут согреться, подзарядить гаджеты, воспользоваться Wi-Fi, выпить горячий чай или кофе, а также просто отдохнуть в безопасном пространстве среди людей.

Директор Гончаренко центра Киев (Жилянская) Ольга Чайка отмечает, что для команды было принципиально важно отреагировать быстро.

"В моменты, когда город остается без света и тепла, людям важно иметь место, где можно не только согреться или подзарядить телефон, но и почувствовать поддержку. Мы открыли двери для всех, кто в этом нуждается, и будем работать до тех пор, пока это необходимо", – говорит Ольга Чайка.

За время работы Пункта несокрушимости на базе образовательного пространства помощью уже воспользовались более 500 человек. По словам основателя сети Гончаренко центров, народного депутата Алексея Гончаренко, Киев – не единственный город, в котором образовательные хабы перешли в режим Пунктов несокрушимости. Накануне по аналогичному принципу начал работать Гончаренко центр в Днепре. А во время блэкаута в Одесской области – все пространства в области.

"Гончаренко центры создавались как пространства возможностей и поддержки. Во время блэкаутов они становятся Пунктами несокрушимости – местами, где люди могут пережить сложные времена вместе и не оставаться наедине с проблемами", – отмечает основатель сети.

Пункт несокрушимости на базе Гончаренко центра Киев работает ежедневно с 12:00 до 19:00 по адресу: г. Киев, ул. Жилянская, 68, БЦ "Кадорр". Вход свободный для всех желающих. Контактный номер телефона: +380672528983.