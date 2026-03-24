Благотворительный аукцион для поддержки спецподразделений ГУР: Дмитрий Комаров приобрел лот от Буданова и продал кресло индийских махарадж

Недавно в Киеве фонд "Золотые руки" при содействии ГУР Минобороны Украины провел благотворительный аукцион в поддержку спецподразделений военной разведки. Общая сумма, собранная на аукционе, составляет 700 тысяч гривен.

К мероприятию присоединились представители украинской культуры, в частности телеведущий Дмитрий Комаров, певица KOLA, певец Арсен Мирзоян и группа "ТНМК", которые передали для розыгрыша уникальные лоты – реквизиты из клипов, личные вещи и артефакты, связанные с войной.

"Я рад присоединиться к этому аукциону. Каждая гривна, собранная для наших военных, помогает спасать жизни и приближает освобождение оккупированных территорий", – сказал певец Арсен Мирзоян.

Одним из разыгранных лотов стало кресло ручной работы из красного дерева, привезенное Дмитрием Комаровым из Индии еще до начала полномасштабного вторжения. В давние времена такой трон был символом власти в Индии, на котором могли сидеть только местные правители – махараджи. Но времена изменились – особенно после 24 февраля 2022 года.

"С начала полномасштабного вторжения изменился я, изменился каждый украинец, и вещи изменили свой смысл. Этот трон, который в прошлом был символом роскоши индийских махараджи, тоже получил новый смысл. Сегодня он превратился в помощь в виде дронов, оптики и связи для спецподразделений военной разведки", – рассказал журналист Дмитрий Комаров.

Кресло индийских правителей было продано на аукционе за 2000 долларов. Зато новым экспонатом музея в офисе "Мира наизнанку" стал флаг ГУР с подписью генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. За него участникам аукциона пришлось побороться. После длительных торгов он достался Дмитрию Комарову, а сумма вырученных средств за флаг, которые пойдут на помощь спецподразделениям ГУР составила 2600 долларов.

"Цель аукциона не в том, чтобы что-то приобрести. Аукцион – это такая форма помощи. Это не о вещах, не о покупке, а о том, что сегодня каждый должен помогать – одной гривной или тысячей – в меру своих возможностей", – сказал Дмитрий Комаров.

"Я очень много работал с ГУРом и видел их в реальной боевой работе – и в Харькове, и в Херсоне. Никогда не забуду серую зону в Купянске. Это все были исторические моменты, которые мне посчастливилось снимать. Могу сказать о работе ГУРа только одно – это очень сильные, настоящие со всякого взгляда мужчины, которые работают тихо, но очень четко, которые не знают слова "сдаваться" и идут только вперед. Им всем огромная благодарность", – добавил Комаров.

Среди других лотов, представленных на аукционе – современное переиздание Острожской Библии 1581 года с подписью митрополита Киевского и всея Украины Епифания и золотая медаль чемпионата мира по художественной гимнастике Анны Ризатдиновой.

Заведующий кафедрой Священного Писания Киевской Православной Богословской Академии Василий Дорош передал обращение митрополита Епифания:

"Пусть это переиздание Острожской Библии послужит не только духовным проводником для человека, который ее приобретет, но и станет оберегом для наших воинов. Я рад, что эта книга поможет в усилении наших разведчиков".

"Такие мероприятия чрезвычайно важны. Со временем эти вещи станут частью истории, настоящими музейными экспонатами. Пока же они помогают усилить наших воинов, обеспечивая их всем необходимым для выполнения задач", — отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Собранные средства с аукциона направят на оснащение 10 мобильных групп БпЛА для обеспечения непрерывной тактической разведки на участке фронта протяженностью 100 км. Мобильные группы оснастят пикапами, FPV-дронами и квадрокоптерами, а также связью и сопутствующим оборудованием для эффективной работы.