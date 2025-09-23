Билецкий: наиболее короткий путь к перемирию – положительные сдвиги на фронте

В Украине слишком много внимания уделяют новостям о возможном перемирии вместо того, чтобы приближать его на поле боя.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса.

"Наиболее короткий путь к перемирию – это положительные сдвиги на фронте. Мне кажется, что страна, многие из военных, военно-политических деятелей, людей, которые должны заниматься экономикой, обеспечением армии, слишком много думают о перемирии вместо того, чтобы думать, как это перемирие приблизить. То есть сделать армию более эффективной здесь и сейчас", – сказал Билецкий.

Он выступил против так называемого обмена территориями, а также возможного разведения войск на украинской территории. Если перемирие когда-то и произойдет, наиболее приемлемым для Украины вариантом будет заморозка по линии боевого столкновения (ЛБС).

"Ужасный абсурд попытки разведения в 15-40 километровые зоны. Россияне, даже если бы стали отводить свои войска от ЛБЗ, будут отводить по нашей территории. А мы – по своей территории. Это абсурдный сценарий, который украдет у Украины еще тысячи квадратных километров, населенные пункты, в которых живут люди", – подчеркнул комкор.

Билецкий добавил: заморозку войны можно воспринимать, как время "выдохнуть и пересобраться", но при условии, если государство и общество с первого же дня будут использовать ее для наращивания сил, реформ армии, экономики и промышленности, а не на внутренние конфликты.

"Военные должны заниматься исключительно результатом на фронте. Чем лучше результат на фронте – тем более приемлемыми и выгодными для нас будут условия перемирия. Поэтому моя задача – не придумывать, как будет лучше, а дать результат на фронте", – заявил комкор.