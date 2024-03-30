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Безопасность, жилье, работа. Мариупольцы работают над планом восстановления города после деоккупации – Mariupol Reborn

Глеб Иванов
Новости. Общество
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Безопасность, жилье, работа. Мариупольцы работают над планом восстановления города после деоккупации – Mariupol Reborn

В Киеве стартовала новая волна диалоговых встреч "Я – Мариуполь: имею право жить!" . Вынужденные переселенцы из Мариуполя в рамках воркшопа обсудили основные направления развития города после деоккупации.

Работали в группах по разным аспектам жизнедеятельности громады. Больше дискуссий развернулось вокруг вопросов безопасности, жилья, работы и преодоления социальных конфликтов. Предложения мариупольцев собираются, анализируются и генерируются в план возрождения – Mariupol Reborn.

"У нас очень большое сообщество мариупольцев, которые сейчас живут в разных городах Украины, мы с ними поддерживаем связь. И через гуманитарный проект "ЯМариуполь", поддерживаемый Фондом Рината Ахметова, и через "ЯМариуполь. Жилье" – это проект социального жилья для мариупольцев, где мы превращаем пустые общежития в полноценное жилье для тех, кто потерял свои дома в Мариуполе. Мы их спросили, пора ли думать о восстановлении, они сказали, что это очень важно для них. Они хотят понимать, что есть будущее для них, что кто-то этим будущим занимается, и они хотят участвовать в проектировании этого будущего", – рассказала Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного совета ОО "Мариуполь.Реборн".

Безопасность, жилье, работа. Мариупольцы работают над планом восстановления города после деоккупации – Mariupol Reborn

Это первый подобный опыт в Украине, где громада вовлекается непосредственно в планирование восстановления города. Отдельным предметом обсуждения явилась приоритетность решения проблем после деоккупации. Для этого командой проекта разработан План быстрых действий – Fast Recovery Plan, рассчитанный на первые 18 месяцев.

"Это пошаговый план действий по стабилизации ситуации и подготовке фундамента для восстановления. В частности, восстановление критической инфраструктуры, ключевых услуг. Также самые лучшие архитекторы работают над пространственными решениями для города. Но нужно мнение самих мариупольцев, их видение будущего Мариуполя. Наша цель – заново построить город у моря, в котором комфортно жить", – подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Безопасность, жилье, работа. Мариупольцы работают над планом восстановления города после деоккупации – Mariupol Reborn

Диалоговая встреча в Киеве дала старт обсуждениям в регионах Украины. Подобные воркшопы пройдут по всем городам, где есть действующие центры "ЯМариуполь". Результаты обсуждений формируются посредством отчетов. Их вместе с фотогалереей можно найти на сайте проекта Mariupol Reborn.

Напомним, проект Mariupol Reborn реализует Мариупольский городской совет при инвестиционной поддержке SCM Рината Ахметова.

Безопасность, жилье, работа. Мариупольцы работают над планом восстановления города после деоккупации – Mariupol Reborn