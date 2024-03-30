Безопасность, жилье, работа. Мариупольцы работают над планом восстановления города после деоккупации – Mariupol Reborn

В Киеве стартовала новая волна диалоговых встреч "Я – Мариуполь: имею право жить!" . Вынужденные переселенцы из Мариуполя в рамках воркшопа обсудили основные направления развития города после деоккупации.

Работали в группах по разным аспектам жизнедеятельности громады. Больше дискуссий развернулось вокруг вопросов безопасности, жилья, работы и преодоления социальных конфликтов. Предложения мариупольцев собираются, анализируются и генерируются в план возрождения – Mariupol Reborn.

"У нас очень большое сообщество мариупольцев, которые сейчас живут в разных городах Украины, мы с ними поддерживаем связь. И через гуманитарный проект "ЯМариуполь", поддерживаемый Фондом Рината Ахметова, и через "ЯМариуполь. Жилье" – это проект социального жилья для мариупольцев, где мы превращаем пустые общежития в полноценное жилье для тех, кто потерял свои дома в Мариуполе. Мы их спросили, пора ли думать о восстановлении, они сказали, что это очень важно для них. Они хотят понимать, что есть будущее для них, что кто-то этим будущим занимается, и они хотят участвовать в проектировании этого будущего", – рассказала Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного совета ОО "Мариуполь.Реборн".

Это первый подобный опыт в Украине, где громада вовлекается непосредственно в планирование восстановления города. Отдельным предметом обсуждения явилась приоритетность решения проблем после деоккупации. Для этого командой проекта разработан План быстрых действий – Fast Recovery Plan, рассчитанный на первые 18 месяцев.

"Это пошаговый план действий по стабилизации ситуации и подготовке фундамента для восстановления. В частности, восстановление критической инфраструктуры, ключевых услуг. Также самые лучшие архитекторы работают над пространственными решениями для города. Но нужно мнение самих мариупольцев, их видение будущего Мариуполя. Наша цель – заново построить город у моря, в котором комфортно жить", – подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Диалоговая встреча в Киеве дала старт обсуждениям в регионах Украины. Подобные воркшопы пройдут по всем городам, где есть действующие центры "ЯМариуполь". Результаты обсуждений формируются посредством отчетов. Их вместе с фотогалереей можно найти на сайте проекта Mariupol Reborn.

Напомним, проект Mariupol Reborn реализует Мариупольский городской совет при инвестиционной поддержке SCM Рината Ахметова.