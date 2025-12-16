УкраїнськаУКР
Без теста и выпечки: вкусный новогодний торт с шоколадом без лишних заморочек

Ирина Мельниченко
Десерты без выпечки – лучшая альтернатива сложным тортам. А готовить их можно из печенья, лаваша, желе, сметаны. А чтобы разбавить сладкий вкус, можно добавлять ягоды или фрукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта без выпечки, основа которого – печенье и вкусный нежный крем из сметаны.

Ингредиенты:

  • Шоколадное печенье – 350 г
  • Сметана 30% – 450 г
  • Сгущенное молоко по вкусу
  • Молоко для пропитки печенья
  • Шоколад – 2 плитки
  • Масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Крем: в миске смешать сметану со сгущенным молоком.

2. В форму выложить слой печенья, пропитав его молоком. Сверху равномерно распределить часть сметанного крема. Повторить слои: печенье + крем. Завершить кремом. Поставить в холодильник на 2 часа.

3. Шоколадная глазурь: растопить шоколад на водяной бане, добавить 1 ст. л. растительного масла, перемешать.

4. Полить шоколадом торт и снова охладить до застывания!

