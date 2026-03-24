Без отца осталась семилетняя дочь: на Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб полицейский. Фото

На Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб полицейский Юрий Тарасенко. Трагическое событие произошло в результате массированного обстрела российских войск во время перемещения личного состава между позициями.

У погибшего остались жена и семилетняя дочь. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

Трагедия произошла 14 марта в городе Купянск. Во время перемещения личного состава полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области между боевыми позициями российские войска осуществили массированный обстрел с применением FPV-дронов и артиллерии.

В результате атаки была потеряна связь с полицейским взвода №2 роты №1 батальона №2 Юрием Тарасенко. Впоследствии стало известно, что правоохранитель погиб при исполнении служебного долга. Его тело удалось эвакуировать только 23 марта. На момент гибели ему было 37 лет.

Юрий Тарасенко проходил службу в правоохранительных органах с декабря 2010 года. За это время он зарекомендовал себя как ответственный и преданный своему делу правоохранитель, который добросовестно выполнял служебные обязанности и оставался верным Присяге до последнего.

У погибшего остались жена и семилетняя дочь. Также без сына остались его родители старшего возраста.

Руководство и личный состав полиции Харьковской области выразили искренние соболезнования семье погибшего. Коллеги отмечают, что разделяют боль утраты и склоняют головы в глубокой скорби.

Напомним, ранее о гибели Дмитрия сообщила в своих соцсетях его жена Оксана Гладиренко. Женщина призналась, что гибель мужа до сих пор кажется ей страшным сном, от которого хочется как можно скорее проснуться.

