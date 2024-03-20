Без осадков, но с заморозками: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 21 марта

Погода в Украине в четверг, 21 марта, будет пасмурной с прояснениями. На большей части страны осадков не прогнозируют – только в нескольких областях возможен небольшой дождь.

Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном Укргидрометцентром в Facebook. Ночью по Украине ожидаются заморозки до -2 градусов.

Небольшие осадки синоптики прогнозируют днем на юге страны и в Черновицкой области, ночью также в Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях. В западных и южных областях ночью и утром местами туман.

В столичном регионе в четверг будет пасмурно – ночью возможен небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем без осадков. Температура ночью от +3 до -2, днем от +7 до +12; в Киеве ночью до +3 градусов, днем от +9 до +11.

На западе Украине кое-где будет солнечно, температура воздуха днем от +7 до +10 градусов, ночью прогнозируют от +1 до +3.

В южных и восточных регионах днем от +6 до +9, ночью от +4 до +2. На севере и в центре Украины столбики термометров днем будут показывать от +7 до +10 градусов, ночью ожидается до +2.

Значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень) 21 марта ожидается на высокогорье восточной части Закарпатской области. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.

Умеренная снеголавинная опасность (ІІ уровень), ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области и высокогорье Ивано-Франковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, дожди в Украине будут идти еще несколько дней, а во второй половине этой недели воцарится теплая погода без осадков. В частности, на выходных температура воздуха днем установится на уровне +13 градусов.

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