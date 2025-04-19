Без муки, яиц и панировки: японские котлеты "Хамбагу" по рецепту Йоши Фудживара

Котлеты – блюдо, которое умеют готовить все хозяйки и каждый это делает по-разному, и с разного фарша, с разными специями. Для того, чтобы они не распадались, кулинары советуют заменить муку в блюде на крахмал.

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Кулинар Йоши Фудживара поделился на YouTube рецептом очень вкусных, сочных котлет из говядины и свинины.

Ингредиенты:

Говядина – 250 г

Свинина – 250 г

Крахмал – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Лук – 1 шт.

Масло растительное – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Натрите лук, добавьте два вида фарша, крахмал и соль, перемешайте.

2. Сформируйте котлеты.

3. Обжарьте до золотистости с двух сторон.

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