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Без муки, яиц и панировки: японские котлеты "Хамбагу" по рецепту Йоши Фудживара
Котлеты – блюдо, которое умеют готовить все хозяйки и каждый это делает по-разному, и с разного фарша, с разными специями. Для того, чтобы они не распадались, кулинары советуют заменить муку в блюде на крахмал.
Кулинар Йоши Фудживара поделился на YouTube рецептом очень вкусных, сочных котлет из говядины и свинины.
Ингредиенты:
- Говядина – 250 г
- Свинина – 250 г
- Крахмал – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Лук – 1 шт.
- Масло растительное – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Натрите лук, добавьте два вида фарша, крахмал и соль, перемешайте.
2. Сформируйте котлеты.
3. Обжарьте до золотистости с двух сторон.
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