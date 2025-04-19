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Без муки, яиц и панировки: японские котлеты "Хамбагу" по рецепту Йоши Фудживара

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт котлет по рецепту Йоши Фудживара

Котлеты – блюдо, которое умеют готовить все хозяйки и каждый это делает по-разному, и с разного фарша, с разными специями. Для того, чтобы они не распадались, кулинары советуют заменить муку в блюде на крахмал. 

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Как приготовить вкусные котлеты

Кулинар Йоши Фудживара поделился на YouTube рецептом очень вкусных, сочных котлет из говядины и свинины. 

Ингредиенты:

  • Говядина – 250 г
  • Свинина – 250 г
  • Крахмал – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Лук – 1 шт.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Натрите лук, добавьте два вида фарша, крахмал и соль, перемешайте.

Фарш с крахмалом для котлет

2. Сформируйте котлеты.

Приготовление блюда

3. Обжарьте до золотистости с двух сторон.

Готовые котлеты

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