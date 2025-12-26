Без отца осталась маленькая дочь: в Черкасской области попрощались с воином, который погиб в Донецкой области. Фото

Тальновщина на Черкасщине попрощалась с павшим Защитником Украины Сергеем Гречанюком, который погиб в боях на Донетчине. Героя провожали в последний путь родные, побратимы, представители громады и десятки небезразличных жителей.

Информацию обнародовала Тальновская громада на Facebook-странице. Обстоятельства гибели военного ранее подтвердили в официальных сообщениях для семьи.

Церемония прощания с Сергеем Гречанюком началась общенациональной минутой молчания в знак уважения и благодарности за жизнь, отданную за свободу и независимость Украины. После этого в последнюю пятницу месяца в громаде традиционно отслужили молебен по погибшим Защитникам Украины.

Богослужение совершил настоятель храма, благочинный Тальновской громады протоиерей Андрей Гаргат. В общей молитве вспоминали всех павших воинов, в частности тех, годовщина гибели которых приходится на декабрь.

Сергей Петрович Гречанюк родился 24 марта 1993 года в селе Кирово, ныне Подольское, что в Винницкой области, в семье Петра и Антонины Гречанюк. Он был одним из братьев-близнецов, рос в многодетной семье. После смерти матери в 2007 году отец сам воспитывал сыновей, прививая им ответственность, уважение к труду и человечность.

Сергей получил несколько рабочих специальностей, работал в разных городах Украины, а затем – за рубежом. В 2020 году вернулся в Украину, поселился с семьей на Тальновщине, где стал активным членом громады. В 2023 году у него родилась дочь Сюзанна, которая стала главной радостью его жизни.

С началом полномасштабной войны Сергей присоединился к теробороне, волонтерил и помогал односельчанам. В июне 2024 года он без колебаний стал в ряды Вооруженных сил Украины. Служил стрелком-снайпером механизированного подразделения, проявил себя ответственным и мужественным воином, который заботился о безопасности побратимов.

С 26 августа 2024 года Сергея считали пропавшим без вести. Впоследствии подтвердилось, что он погиб вблизи населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области в результате удара вражеского беспилотника. Ему был 31 год.

Сергей Гречанюк вернулся домой на щите, оставив после себя жену, маленькую дочь и большую память в сердцах громады. В Черкасской области отмечают: подвиг Защитника будет жить в молитвах, воспоминаниях и борьбе за Украину.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Роман Куликов. Сердце мужественного украинца остановилось 26 декабря 2024 года.

Солдат Роман Куликов, стрелок-помощник гранатометчика механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты. Погиб 26 декабря 2024 года в бою за Украину, ее свободу и независимость в зоне проведения активных боевых действий. Искренние соболезнования родным и близким Романа Григорьевича.

