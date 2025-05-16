Беспилотные решения для сохранения жизни: в Украине презентовали инновационные средства для разминирования

Украинская ассоциация гуманитарного разминирования и восстановления провела презентацию инновационных средств для гуманитарного разминирования, разработанных украинскими инженерами и айтишниками.

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Во время демонстрации представители Минэкономики, Минобороны, ПРООН ознакомились с принципами работы беспилотных систем для обследования потенциально загрязненных территорий и непосредственно разминирования, увидели как работает программное обеспечение, которое используется для анализа выявленных взрывоопасных предметов (ВОП).

Наш враг очень изобретателен в способах убийства, он засыпает нашу землю большим количеством мин и снарядов. Украина сейчас имеет наиболее загрязненную взрывоопасными предметами площадь в мире. По данным Минобороны, на начало этого года 139 000 км² украинской территории считаются потенциально загрязненными. Но не только площадь минирования, но и плотность является серьезным вызовом для очищения украинских земель от последствий войны.

Учитывая большое количество взрывоопасных предметов и их плотность, операторам разминирования нужно эффективно спланировать свои действия и минимизировать риски для саперов. Для этого нужно провести качественно первый этап – нетехническое обследование территорий. До полномасштабной фазы войны в Украине оно происходило достаточно консервативным методом, который предусматривает проведение визуального обследования, опрос местных жителей, изучение карт минных полей и журналов боевых действий. Однако с использованием исключительно таких методов для обследования и очищения территорий нашей страны могут уйти десятки лет.

"Технологии позволяют двигаться быстрее и сделать процесс обследования и очищения от взрывоопасных предметов более безопасным для самих операторов разминирования. Нетехническое обследование потенциально загрязненных участков происходит с помощью БпЛА. Например, участники нашей Ассоциации, компания DEF-C, недавно обследовали участок в Николаевской области с помощью БпЛА собственного производства – CETUS и мультироторной системы BEETLE, которые оснащены различными сенсорами, в частности мультиспектральной и тепловизионной камерами, – сообщил Андрей Саварец, координатор Украинской ассоциации гуманитарного разминирования и восстановления. – Результаты аэрофотосъемки загружаются в программное обеспечение IRIZI Demining, в котором анализируется обнаруженное, в том числе с помощью ИИ".

По словам Игоря Бескаравайного, заместителя министра экономики, в Украине создается феномен – рынок противоминной деятельности. Это приводит к уменьшению стоимости разминирования и ускоряет его во времени.

"Мы все больше и больше движемся в сторону нашей сильной стороны – современных технологий, использования дронов, спутниковых снимков. Но важный момент не само средство, которое может летать, потому что мы научились летать. Важна камера или сенсор, который собирает информацию, и еще более важно программное обеспечение, которое затем обрабатывает эту информацию", – отмечает заместитель министра.

Одно из таких программных обеспечений – IRIZI Demining, по сути полноценная цифровая экосистема для операторов противоминной деятельности.

"Наша уникальность в том, что мы сочетаем многолетний опыт применения беспилотных летательных аппаратов для точного картографирования и организации мониторинговых центров. Именно из нашего опыта организации таких масштабных работ и зародился программный продукт IRIZI Demining, который является экосистемой для коммуникации, быстрого обмена информацией между всеми участниками противоминной деятельности. Мы загружаем карты, объекты, следим за этапами проведения очистки территорий, мы можем в этой программе отследить все: на каком этапе тот или иной участок, что на том участке сейчас выполняют саперы и какой процент выполнения разминирования", – комментирует применение ИТ-разработок в гуманитарном разминировании Александр Шутун, представитель компании DEF-C.

Дмитрий Юферов, разработчик IRIZI Demining, добавил, что программное обеспечение позволяет создавать детальные карты для операторов противоминной деятельности, которые уже непосредственно будут выполнять очистку территории.

"Во время нетехнического обследования мы видим признаки загрязнения взрывоопасными предметами, наносим их на карту для того, чтобы персонал оператора противоминной деятельности понимал, с чего начинать, какие риски есть. Используя наши данные, операторы могут объективно оценить ситуацию и максимально быстро и эффективно провести очистку территории от взрывоопасных предметов с минимальными рисками для человека".

Среди беспилотных средств, которые используются непосредственно для разминирования, гостям мероприятия была продемонстрирована компанией "Ювитек" система дистанционного разминирования "Змий", разработанная украинскими инженерами из компании Rovertech.

"Змий" эффективен как для гуманитарного разминирования, так и для выполнения боевых задач. Система может работать в тандеме с дронами – это повышает точность и скорость. Этот комплекс сертифицирован по стандартам Минобороны и НАТО и уже зарекомендовал себя как недорогой, но надежный инструмент осуществления проходов для саперов.

"Змий" имеет защиту от вражеского РЭБа и FPV-дронов, способен уничтожать противопехотные и противотанковые мины, растяжки длиной до 1,8 метра и при необходимости перевозить груз до 150 кг.

Сейчас инженеры компании работают над совершенствованием логистической платформы, которая способна перевозить груз до 2 тонн и работать на оптоволокне.

По данным Минэкономики, за последние два года 35 000 км² украинской земли было обследовано на предмет опасности, 5000 км² из них оказались загрязненными и прошли этап очистки.

Завершая мероприятие, Анушаван Арутюнян, председатель Украинской ассоциации гуманитарного разминирования и восстановления, отметил, что впереди еще много работы, технологии развиваются, и участники Ассоциации продолжают искать решения для того, чтобы сократить время, необходимое для восстановления безопасности на украинских территориях, и удешевить процесс разминирования.