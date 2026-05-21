Бегония будет цвести все лето, если соблюдать эту простую процедуру

Бегонии пользуются большой популярностью у садоводов, поскольку они относительно недороги, просты в выращивании и при должном уходе вознаграждают вас множеством красочных цветов в течение всего сезона.

Линн Дибли, золотой призер цветочной выставки RHS Chelsea Flower Show, из питомников Dibleys Nurseries в Рутине (Северный Уэльс, Великобритания) поделилась своим лучшим советом, пишет Express.

Она сказала, что регулярная подкормка их правильными удобрениями является ключом к сохранению цветения растений.

Обычно, для цветов требуется удобрение с высоким содержанием калия. Что-то вроде удобрения для помидоров. Это самый простой способ это сделать", – сказала она.

Как только растения приживутся в горшке или где бы они ни росли, просто регулярно подкармливайте их удобрениями с высоким содержанием калия примерно раз в две недели.

Калий помогает растениям направлять энергию на производство цветов, а не на рост листьев, что делает его идеальным для бегоний, которые могут непрерывно цвести месяцами при условии хорошего питания.

Хорошая новость заключается в том, что цветущие, или кустовые бегонии, не так прихотливы, как некоторые другие сорта, и будут расти в самых разнообразных садах.

