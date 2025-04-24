Баскетбольный клуб 'Харьковские Соколы' при поддержке фармкомпании 'Здоровье' завоевал кубок Высшей лиги

Фармацевтическая компания "Здоровье" занимается развитием различных видов спорта в родном Харькове. Она является надежным партнером харьковских баскетболистов и сопровождала их на всем пути к вожделенной победе.

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Грандиозный финал шести мужской Высшей лиги состоялся 11-13 апреля. Как победители регулярного чемпионата Соколы стартовали сразу с полуфинала. В напряженном матче они одолели "Хмельницкий" и вышли в финал.

В заключительной игре Высшей лиги "Харьковские Соколы" сошлись с "Нико-Баскетом", победившим со счетом 96:69. Уже в первой четверти соколы оформили двусмысленное преимущество, а после большого перерыва выигрывали более 20 очков. В общем, харьковчане довольно уверенно переиграли соперника.

Кроме чемпионства, два игрока "Харьковских Соколов" получили личные награды. MVP (Most Valuable Player – самый ценный игрок) чемпионата Высшей лиги сезона 2024/25 стал атакующий защитник Дмитрий Мартынов. Лучшим форвардом сезона признали Вадима Заплотинского.

На пресс-конференции после финала команда посвятила свою победу родному городу – несокрушимому Харькову. Игроки поделились, как им приходилось тренироваться между обстрелами и тревогами, но это не помешало команде продемонстрировать настоящую жажду победы.

Спортсмены не только дарят радость фанам, но и вдохновляют молодое поколение. Накануне выезда на Финал шести в гости команду посетили юные харьковские баскетболисты КДЮСШ-2, играющие в самой молодой возрастной группе Всеукраинской юношеской баскетбольной лиги среди юношей 2013 года рождения, а также девушки 2012 года рождения.

Как отметила тренер детской команды, почти все юные игроки пришли в баскетбол, когда нашу страну уже охватила полномасштабная война. Большинство из них, к сожалению, никогда не были на матчах профессиональных команд и не знают, как это болеть на трибунах. Поэтому встреча с "Харьковскими Соколами" стала для них настоящим праздником и источником мотивации.

С победой команду также поздравил основатель ООО "Корпорация Здоровье" Александр Доровский. Он отметил, что жители Харькова демонстрируют исключительную стойкость, продолжая работать, тренироваться, играть, побеждать.

"Благодарю команду, не только за исключительный сезон, но и за их вклад в развитие спорта. Имея такой пример еще больше детей и молодежи придет в спортивные залы, чтобы ежедневно становиться крепче и здоровее. Мы всегда радостно поддерживаем спортсменов, ведь они наша гордость. Убежден, что вместе мы сохраним и умножим спортивные традиции нашего города", – отметил основатель ООО "Корпорация "Здоровье"" Александр Доровский.