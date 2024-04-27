Бахмутяне в Кривом Роге начали получать проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Трагедия Бахмутчины – боль для каждого украинца. Бахмутян, вынужденно покинувших родные дома, с заботой принимают по всей Украине. Фонд Рината Ахметова в очередной раз поддержал этих людей, направив две тысячи продуктовых наборов в Кривой Рог, где выдачи уже развернулись в хабе Бахмутского района.

В каждом таком наборе – полезные продукты длительного хранения. А именно: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. Это очень важная поддержка для людей, потерявших все из-за российской агрессии.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.