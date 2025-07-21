Инициированный правительством Азербайджана ІІІ Глобальный медиафорум в Шуше проводится в стране, где свобода слова фактически задушена, а десятки журналистов находятся за решеткой. Сейчас в Азербайджане по меньшей мере 375 политических заключенных, из них 29 – журналисты, среди которых 9 женщин. На этом фоне форум является не более чем имитацией свободы прессы и средством саморекламы репрессивного режима.

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Форум в Шуше – это не трибуна для журналистики, а сцена, где звучит только голос власти. Ильхам Алиев предстает здесь как "гостеприимный хозяин", тогда как в самой стране СМИ закрываются, редакции подвергаются обыскам, а журналистов арестовывают по сфабрикованным обвинениям.

К сожалению, около 140 представителей иностранных медиа и организаций из 52 стран остаются молчаливыми свидетелями этого фарса. Ни один из них не упомянул о судьбе заключенных журналистов в Азербайджане. Их молчание – это сознательный выбор присутствовать на пиру диктатора, закрывая глаза на репрессии.

Самый болезненный пример – журналист Эвез Зейналлы, который посвятил жизнь медиа, а сегодня продает свои книги в парке, чтобы собрать средства на лечение рака, приобретенных в тюрьме. В то же время десятки других журналистов "празднуют" День национальной прессы – за решеткой.

Мы решительно осуждаем этот форум и подчеркиваем: свободу прессы измеряют не витринами, а реальностью. Так называемый медиафорум в стране без свободной прессы – это лишь фальшивая, злобная улыбка, наложенная на заглушенный голос правды.

Asimkom (Координационный центр азербайджанских политических мигрантов)

Дата: 20 июля 2025 года