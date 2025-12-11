Астропрогноз на 11 декабря: день способствует принятию ответственных решений

В четверг, 11 декабря, Луна будет находиться в Деве, поэтому стоит избегать общения с придирчивыми людьми. День благоприятный для принятия ответственных решений и защиты своих убеждений.

Стоит сосредоточиться на своих обязанностях и поддерживать позитивную атмосферу, пишет Vogue.pl. Вторая половина дня пройдет в хорошем настроении. Больше о том, что ожидает каждого знака зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

Будьте осторожны со своими словами и избегайте раздражительных людей. Вы можете быть мятежными и нарушать правила. Поэтому лучше решайте задачи, требующие концентрации и усилий. Не стоит отвлекаться на чужие проблемы. День благоприятный для социальной деятельности.

Телец

Вы будете энергичны и жизнерадостны. Вам удастся решить важные задачи, и у вас останется много времени для общения с друзьями или развлечений. Во второй половине дня сходите на шопинг, особенно, если он связан с модой.

Близнецы

Сегодня возможны неожиданные события, однако все сложится хорошо. Вы можете заключить выгодную сделку. Не волнуйтесь слишком сильно из-за поведения других людей. Вечером займитесь учебой и поиском интересной информации, поскольку вы будете любознательными.

Рак

Не стесняйтесь своих идей или взглядов. Люди, которые хотят вас улучшить и исправить, могут вам просто завидовать. Поэтому не воспринимайте вещи на личный счет и чаще улыбайтесь. Вечером отдохните и подумайте о чем-то важном. Вы можете принять решение относительно своего рациона или образа жизни.

Лев

У вас появятся новые идеи и мотивация действовать. Люди будут более понимающими. Вы сможете быстро решить профессиональные или официальные дела. Днем сделайте перерыв и отдохните вместо того, чтобы ходить за покупками или убирать. На свидании кто-то осуществит вашу мечту, поэтому будьте смелыми о ней рассказать.

Дева

Вы будете заняты своими обязанностями. Могут возникнуть хорошие идеи относительно бизнеса, денег и организации работы. Помните о своих обещаниях другим людям, но также решайте свои личные дела. Вечер благоприятен для романтики и свиданий.

Весы

У вас будет больше обязанностей, чем обычно, поэтому не отвлекайтесь. Составьте свой распорядок дня и придерживайтесь его, и все получится. В отношениях реагируйте более спокойно и старайтесь не нервничать. Если вы недавно заметили недостатки у близкого человека, не стоит это критиковать. Лучше отдохните, прогуляйтесь или займитесь йогой.

Скорпион

Вы легко справитесь с работой, домашними делами и покупками. Вы будете сосредоточены на важных делах и решительны. Хаос или сплетни вас не будут волновать. Вечером посмотрите стоящий фильм или почитайте книгу, это улучшит вам настроение.

Стрелец

Вы будете спокойными и оптимистичными. У вас будет возможность кого-то утешить кого-то или дать дельный совет в проблеме. Сосредоточьтесь сегодня на финансах и организации, вам все удастся. Вы найдете новых друзей и даже обретете популярность. Только не обещайте слишком много людям, которые вас предавали.

Козерог

Вам будет везти в карьере и финансах. Думайте о деньгах и продвижении по службе. Следуйте своим принципам и идеалам, и у вас все получится. Вечером позаботьтесь о развлечениях, вкусной еде и комфорте, это будет вознаграждение за ваши успехи.

Водолей

Вы почувствуете себя готовыми преодолевать трудности. Действуйте спокойно и взвешенно. Не нервничайте, ведь другие желают вам добра. Выполняйте свои обещания. Вечером расслабьтесь или сходите на свидание. День благоприятен для любви и знакомств.

Рыбы

Вы будете чувствительными и сможете кого-то защитить. Не позволяйте никому портить вам настроение грустными историями. Предложите помощь и совет, а затем займитесь собственными делами. Также позаботьтесь о своем доме и атмосфере в нем.

