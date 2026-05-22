Астрологи предупредили об эмоциональном шторме для двух знаков зодиака в последние дни весны

Астрологи предупреждают: до конца мая два знака зодиака могут столкнуться с сильным эмоциональным напряжением, тревожностью и ощущением потери контроля над ситуацией. Напряжение может проявляться как в работе и финансах, так и в личной жизни.

Речь идет о Деве и Скорпионе. Именно этим знакам в ближайший период будет труднее всего сохранять внутренний баланс и спокойствие, объясняет madeinvilnius.

Дева

Для Дев этот период станет испытанием на выносливость. Представители знака будут пытаться контролировать все вокруг, однако обстоятельства могут развиваться совсем не по плану. Из-за этого будет расти внутреннее напряжение и чувство переутомления.

Особенно остро стресс может проявиться в сфере работы, финансов и ежедневных обязанностей. Девам может казаться, что от них требуют слишком много, а времени и сил катастрофически не хватает. Астрологи советуют не пытаться решить все проблемы одновременно. Иногда лучшее решение – позволить себе передышку и не перегружать себя лишними мыслями.

Скорпион

Для Скорпионов ближайшие дни могут стать эмоционально изнурительными. На поверхность могут выйти старые обиды, нерешенные конфликты или внутренние переживания, которые долго оставались скрытыми.

Из-за повышенной чувствительности Скорпионам будет сложнее контролировать эмоции, а любые недоразумения с окружающими могут восприниматься особенно болезненно. Напряжение больше всего будет ощущаться в отношениях, финансовых вопросах и внутреннем эмоциональном состоянии.

Специалисты советуют не замыкаться в себе и не подавлять собственные эмоции. Откровенный разговор и поддержка близких помогут легче пережить этот период.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

