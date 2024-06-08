Артиллеристы 63-й бригады объявили сбор на приобретение новейшего оружия

Современная война – это война технологий. Модерные разработки, своевременно внедренные в войска, могут решить исход битвы, а может, даже и войны. Мы привыкли к тому, что сюжеты с фронта – это, как правило, съемка боевых действий с коптера или запись камеры дрона-камикадзе.

Но беспилотные технологии развиваются не только лишь в воздухе. Сейчас есть разработка сухопутного дрона украинскими инженерами, сообщают артиллеристы 63-й бригады. Эта машина является разработкой отечественных энтузиастов, которую недавно протестовали опытные артиллеристы бригады и отметили перспективность этого устройства для ведения современной войны.

Беспилотный аппарат, оснащенный пулеметом (военные говорят не только о нем, а о большем апгрейде) – это без преувеличения десятки сохранившихся человеческих жизней в условиях продолжающейся позиционной войны на Лиманском направлении.

Поэтому от ваших донатов напрямую зависит появление нового оружия на фронте и сохранение жизни наших бойцов.

Реквизиты сбора: на наземный дрон

Цель: 480 тысяч гривен

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