Ароматная и очень вкусная апельсиновая паска: делимся рецептом

Домашние паски можно готовить с заварного, а также просто дрожжевого и творожного теста. Для яркого вкуса в тесто можно добавить цедру и сок цитрусовых, сгущенное молоко.

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Кулинар поделилась на YouTube рецептом очень ароматный, вкусной паски с апельсиновой цедрой и соком.

Ингредиенты:

Мука высшего сорта (просеиваем) – 650 г

Сахар – 150 г

Яичные белки – 2 шт.

Яичные желтки – 4 шт.

Сливочное масло растопленное – 100 г

Цедра – 1 апельсина

Цедра – 1 лимона

Сок – 1,5 большого апельсина (необходимо около 150 мл)

Молоко теплое – 100 мл

Дрожжи свежие – 25 г

Изюм – 200 г

Соль – 0,5 ч.л

Ваниль

Способ приготовления:

1. Дрожжи измельчаем, добавляем теплое молоко. Ни в коем случае не горячо! Добавляем пару столовых ложек просеянной муки и столовую ложку сахара. Накрываем и отправляем в теплое место подниматься. Опара должна увеличиться примерно вдвое.

2. Натрите цедру с апельсина и лимона. Если предварительно обдать их кипятком, то цедра не будет так горчить и сниматься будет легче. Добавляем к цедре половину сахара и хорошо перетираем, так паска будет еще более ароматной. Из апельсина добываем сок.

3. К цедре добавляем желтки, ваниль и взбиваем их до побелки. Белки взбиваем с солью и другой половиной сахара в густую пену. Добавьте муку, далее перетертые желтки, растопленное масло, опару, апельсиновый сок и начинаем вымешивать до однородности. Осторожно вводим взбитые белки. Еще немного вымешиваем, чтобы наше тесто приобрело гладкую текстуру, накрываем и отправляем на расстойку в теплое место. Приблизительно 1-1.5 часа.

4. После того, как тесто подойдет, еще раз помните его и ставим подниматься еще раз на 1 час.

5. Тем временем запариваем изюм. Как разбухнут – просушиваем и обваливаем в муке. Снова обходим наше тесто и вымешиваем у него изюм и формируем паски, выкладываем в формы и снова оставляем подниматься.

6. Выпекайте 40 минут при 180 С.

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