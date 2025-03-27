УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Ароматная и очень вкусная апельсиновая паска: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
363
Рецепт паски

Домашние паски можно готовить с заварного, а также просто дрожжевого и творожного теста. Для яркого вкуса в тесто можно добавить цедру и сок цитрусовых, сгущенное молоко. 

Видео дня
Вкусная паска

Кулинар поделилась на YouTube рецептом очень ароматный, вкусной паски с апельсиновой цедрой и соком. 

Пышная паска

Ингредиенты: 

  • Мука высшего сорта (просеиваем) – 650 г
  • Сахар – 150 г
  • Яичные белки – 2 шт.
  • Яичные желтки – 4 шт.
  • Сливочное масло растопленное – 100 г
  • Цедра – 1 апельсина
  • Цедра – 1 лимона
  • Сок – 1,5 большого апельсина (необходимо около 150 мл)
  • Молоко теплое – 100 мл
  • Дрожжи свежие – 25 г
  • Изюм – 200 г
  • Соль – 0,5 ч.л
  • Ваниль

Способ приготовления: 

1. Дрожжи измельчаем, добавляем теплое молоко. Ни в коем случае не горячо! Добавляем пару столовых ложек просеянной муки и столовую ложку сахара. Накрываем и отправляем в теплое место подниматься. Опара должна увеличиться примерно вдвое. 

Опара для теста

2. Натрите цедру с апельсина и лимона. Если предварительно обдать их кипятком, то цедра не будет так горчить и сниматься будет легче. Добавляем к цедре половину сахара и хорошо перетираем, так паска будет еще более ароматной. Из апельсина добываем сок.

3. К цедре добавляем желтки, ваниль и взбиваем их до побелки. Белки взбиваем с солью и другой половиной сахара в густую пену. Добавьте муку, далее перетертые желтки, растопленное масло, опару, апельсиновый сок и начинаем вымешивать до однородности. Осторожно вводим взбитые белки. Еще немного вымешиваем, чтобы наше тесто приобрело гладкую текстуру, накрываем и отправляем на расстойку в теплое место. Приблизительно 1-1.5 часа.

Цедра с изюмом

4. После того, как тесто подойдет, еще раз помните его и ставим подниматься еще раз на 1 час. 

Приготовление теста

5. Тем временем запариваем изюм. Как разбухнут – просушиваем и обваливаем в муке. Снова обходим наше тесто и вымешиваем у него изюм и формируем паски, выкладываем в формы и снова оставляем подниматься.

Готовое тесто

6. Выпекайте 40 минут при 180 С.

Готовая паска

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: