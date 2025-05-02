Апрель в Харькове стал рекордным по масштабам разрушений от российских обстрелов: Терехов назвал самую большую проблему

В апреле Харьков подвергся рекордным разрушениям из-за обстрелов российских оккупантов. В общей сложности от вражеских атак пострадали более 500 зданий, но наибольшей проблемой являются окна: было выбито стекло более чем в 10 тыс. окнах.

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Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Он отметил, что работы по восстановлению продолжаются, а люди работают 24 часа в сутки, чтобы устранить последствия ударов РФ.

"В прошлом месяце наш город пережил самые массированные удары с начала полномасштабного вторжения. Но, к сожалению, апрель был рекордным не только по количеству обстрелов, но и по масштабам разрушений. От прямых попаданий и взрывных волн пострадали 533 здания. Это сотни разрушенных крыш, поврежденных фасадов, разбитых окон", – говорится в сообщении.

По словам Терехова, за апрель в квартирах, на балконах, в подъездах выбито 10533 окон. Это вообще невиданный объем, являющийся отдельной проблемой.

"Нам удалось закрыть более 90% – 9830 окон. Но это лишь временно. Полного остекления пока нет. А зима ближе, чем кажется. Поэтому сейчас это наш главный вызов", – подчеркнул мэр Харькова.

Он добавил, что сейчас прилагаются все усилия, чтобы успеть сделать все до холодов, в частности, проводится сотрудничество с фондами и оказывается помощь жителям в оформлении заявок на государственную компенсацию.

"Отдельный фронт – кровли. Повреждены 147 крыш, 109 из них отремонтированы. Работы много, но не останавливаемся. Как вы понимаете, нагрузка на коммунальные службы – титаническая. Люди работают 24/7", – написал Терехов.

Он поблагодарил работников и волонтеров, которые помогают на местах взрывов материалами, инструментами и своими руками.

Напомним, вечером 29 апреля РФ совершила очередную атаку на Харьков дронами-камикадзе типа "Шахед". Под вражескими ударами оказались Шевченковский, Слободской, Салтовский и Киевский районы, где возникли пожары. Известно по меньшей мере о 47 пострадавших, среди которых дети и беременная женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 24 на 25 апреля враг атаковал Харьков "Шахедами". В городе раздались несколько взрывов и вспыхнул пожар на гражданском предприятии.

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