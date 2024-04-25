Apple требует от Telegram заблокировать пропагандистские каналы для украинских пользователей

Компания Apple отправляет руководству Telegram письма касательно доступа своих пользователей к "общим новостным/пропагандистским каналам". Для людей с украинскими SIM-картами определенные изменения в этом плане "могут быть неизбежны".

Об этом в своем канале сообщил основатель Telegram Павел Дуров. Он отметил, что для того, чтобы Telegram оставался доступным для своих пользователей, он должен учитывать такие запросы.

"Если бы это полностью зависело от нас, мы бы всегда давали нашим пользователям то, о чем они просят: доступ к информации и мнениям без цензуры, чтобы они сами могли принимать решения. Однако это не всегда зависит от нас", – написал Дуров.

Он напомнил, что в феврале 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ, он предложил ограничить Telegram-каналы в России и Украине, поскольку они используются для "военной пропаганды".

"Однако как наши украинские, так и российские пользователи категорически против ограничений, отдавая приоритет свободе доступа к информации, даже если она необъективная. Я поддержал выбор наших пользователей", – отметил программист.

Дуров добавил, что в Telegram продолжают банить ботов и аккаунты, которые собирают данные или публикуют личную информацию с призывами к насилию.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В компании Telegram заявили, что получили от украинских властей перечень "потенциально проблемных" каналов. Специалисты проверяют их контент на соответствие правилам мессенджера.

– У Центра противодействия дезинформации есть механизмы воздействия на основателя Telegram Павла Дурова. Применив их, они могут вынудить его ограничивать работу конкретных каналов, по крайней мере на территории Украины.

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