Апелляционный суд обязал The Kyiv Independent и 'ЛБ' опровергнуть недостоверную информацию о Портнове

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского районного суда г.Киева о признании недостоверной информации, которую распространили ряд изданий в отношении юриста Андрея Портнова.

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Об этом "ЗиБ" сообщила адвокат А.Портнова – Анна Косинова.

Она напомнила, что решением Шевченковского районного суда г.Киева по делу №761/45146/23 удовлетворен иск А.Портнова о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации к ООО "Издательский дом "ЛБ", Общественной организации "Стейтвотч", Глеба Каневского, Інтернет изданию The Kyiv Independent в особі в лице главного редактора Ольги Руденко, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований по иску – Вера Перун, журналист Интернет-издания "LB.ua", автор публикации. Обязано Интернет издание The Kyiv Independent и ОО "Стейтвотч" опубликовать опровержение распространенной информации.

Кроме того, с ответчиков в общей сложности взыскано в пользу А.Портнова почти 85 тыс. грн. судебных издержек.

Как отметила А.Косинова, поскольку постановлением Киевского АС решение Шевченковского райсуда г.Киева оставлено без изменений, оно вступило в законную силу, следовательно ответчики должны в течение 5 дней опубликовать опровержение.

Напомним, ранее А.Портнов выиграл несколько судебных дел против медиа и общественных организаций. В частности, относительно "Центра противодействия коррупции", "Радио Свобода", "Руху "ЧЕСНО", Kyiv Independent, "Громадське телебачення", Петра Порошенко, Наталии Седлецкой, телеканала "Прямый" и три иска против Юрия Бутусова.