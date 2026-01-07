УкраїнськаУКР
Анонсировано самое большое изменение в линейке iPhone: может произойти в этом году

1 минута
Производители Android уже несколько лет экспериментируют с настоящим изменением дизайна в виде складных телефонов.

Apple пока что не вышла на рынок складных телефонов, но ходят слухи, что 2026 год – это год перемен. Так, блогер Джон Проссер, на которого Apple подала в суд за кражу коммерческой тайны, связанной с iOS 26, опубликовал на YouTube новое видео, в котором якобы показан вид будущего устройства под названием iPhone Fold.

Если верить этим кадрам, этот телефон будет иметь складку в форме книги посередине. Все складные телефоны Android имеют какой-то выступ или складку под пластиковым экраном, обязательно там, где находится шарнир. Утверждается, что Apple нашла способ избавиться от этого.

Дизайн iPhone Fold поразительно похож на Google Pixel 10 Pro Fold. Он имеет 5,5-дюймовый внешний дисплей и 7,8-дюймовый внутренний. Проссер говорит, что телефон будет 9 мм в сложенном виде и очень тонким 4,5 мм в разложенном, что сделает его толще 4,2-миллиметрового Samsung Galaxy Z Fold 7.

Интересно, что в этом телефоне нет Face ID, зато есть круглые камеры с отверстиями для камер посередине переднего экрана и в верхнем левом углу внутренней части.

На задней панели телефона есть две задние камеры в тонкой полосе, что напоминает дизайн iPhone Air. Проссер говорит, что Apple использовала аккумуляторы "высокой плотности", но не уточнил, решила ли компания использовать более энергоэффективную кремниево-углеродную технологию. Также говорят, что телефон использует новый сотовый модем Apple C2.

Говорят, что iPhone Fold будет доступен в черном или белом цветах и будет стоить от 2000 до 2500 долларов.

