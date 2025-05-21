Андрей Матюх и Favbet Foundation: реализация системных инициатив в Украине

Favbet Foundation был основан в 2020 году. Его первоначальными задачами были поддержка образовательной и спортивной инфраструктуры. В частности, реализованы проекты по обустройству площадок, цифровизации библиотек, предоставлению технической поддержки детским домам семейного типа.

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Образовательные программы во время войны

Несмотря на сложную ситуацию в стране, фонд продолжил реализацию проектов в сфере образования. В 2023 году стартовала благотворительная инициатива "Клуб Супергероев", которая включает базовые ИТ-курсы, спортивные активности и обеспечение детей школьными принадлежностями.

Более 350 детей освоили основы программирования на языке Python. Курсы являются бесплатными для детей ВПЛ и военных. Формат занятий – онлайн, что обеспечило доступ из любого региона. Еще одна инициатива – "Сила в знаниях", в рамках которой было передано 5500 наборов канцелярских принадлежностей детям, нуждающимся в поддержке.

С 2021 года организация оказывает поддержку детским домам семейного типа, передавая технику и необходимое оборудование. В Хорватии открыт центр адаптации и обучения для детей украинских беженцев.

Матюха Андрей Валерьевич: поддержка спорта для детей

Фонд поддерживает инициативу "Сильнее вместе", которая включает бесплатные секции по футболу и баскетболу для детей внутренне перемещенных лиц и военнослужащих. В Киеве занятия проходят еженедельно под руководством квалифицированных тренеров.

Также фонд помогает юным спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Пример – победа украинского картингиста Александра Бондарева на турнире в Италии при поддержке организации.

В 2025 году совместно с FAST запущена национальная программа обучения первой помощи для спортсменов. За два месяца обучение прошли 212 представителей олимпийских дисциплин. До конца года планируется охватить еще более 1600 человек из спортивного сообщества.

Системная помощь в сфере здравоохранения

Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation обеспечивают украинские больницы медицинским оборудованием. В 2023 году "Охматдет" получил ультразвуковую систему на сумму более 4 миллионов гривен. В 2024 году – еще один комплект техники, включающий микрошейкеры и аппараты для подогрева. Оборудование уже используется для лечения детей в сложных условиях.

Также фонд поддерживает Институт нейрохирургии им. Ромоданова и совместно с ССО "Кревні" реализует программу "Рестарт". Ее цель – медицинская и психологическая реабилитация раненых военных с применением современных технологий.

Текущая деятельность и дальнейшие шаги

В 2025 году Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation продолжают работу по всем направлениям. Фонд реализует образовательные и спортивные программы, помогает больницам и поддерживает инициативы, ориентированные на детей.

Организация работает стабильно, с фокусом на практическую помощь. По словам президента, деятельность будет продолжаться и далее – в соответствии с потребностями общества.