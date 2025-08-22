УкраїнськаУКР
Альтернатива котлетам: горячие бутерброды с мясным фаршем, помидорами и сыром

Рецепт блюда

Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного завтрака и перекуса. Готовить их можно с разными начинками, но вкуснее и проще всего будет с мясным фаршем, сосисками, колбасой, сыром, овощами.

Горячие бутерброды

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных горячих бутербродов с мясным фаршем, которые готовятся в духовке 15 минут.

С чем приготовить бутерброды

Ингредиенты:

  • фарш
  • специи
  • помидор
  • зелень
  • батон
  • сыр твердый

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте специи, порезанные помидоры кубиком.

Мясная начинка

2. Выложите на хлеб мясной фарш, сверху присыпьте тертым сыром и запекайте 15 минут.

Готовые бутерброды

