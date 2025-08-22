Видео дня
Альтернатива котлетам: горячие бутерброды с мясным фаршем, помидорами и сыром
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного завтрака и перекуса. Готовить их можно с разными начинками, но вкуснее и проще всего будет с мясным фаршем, сосисками, колбасой, сыром, овощами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных горячих бутербродов с мясным фаршем, которые готовятся в духовке 15 минут.
Ингредиенты:
- фарш
- специи
- помидор
- зелень
- батон
- сыр твердый
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте специи, порезанные помидоры кубиком.
2. Выложите на хлеб мясной фарш, сверху присыпьте тертым сыром и запекайте 15 минут.
