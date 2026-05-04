'Альфа' СБУ продолжает набор операторов групп ближнего контакта

"Альфа" Службы безопасности Украины продолжает набор операторов групп ближнего контакта. Операторы ГБК – спецназовцы самого высокого уровня, которые формируют костяк "Альфы".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Мы ищем тех, кто готов стать частью нашей команды. Не ищем идеальных, ищем своих: тех, кто действует, берет ответственность и проявляет инициативу. Ключевое требование – твой характер. Все остальное обеспечим мы", – говорится в сообщении.

Среди задач: выполнение боевых задач и спецопераций, участие в сборе разведывательной информации, подготовка и планирование действий в составе малых групп, постоянные тренировки и повышение уровня тактических навыков.

Кандидаты должны быть пригодными к военной службе, иметь высокий уровень физической подготовки и выносливости. Важным характеристиками также будут умение работать в команде и принимать быстрые решения, дисциплина, ответственность и холодная голова. Претенденты также должны будут пройти интенсивное специальное обучение.

Со своей стороны СБУ предлагает службу по контракту или мобилизацию, качественную подготовку, современные технологии и лучшее снаряжение. Также кандидаты получат поддержку командиров и собратьев с реальным боевым опытом.

Анкету можно заполнить на: bit.ly/alfa_recruit

Подробности можно узнать по телефону 4444 (звонки бесплатные) и на сайте: alfa.ssu.gov.ua.