Адвокаты Порошенко подали заявление в Высший совет правосудия относительно давления со стороны Мудрой и Дашутина на коллегию судей по делу о санкциях

Адвокаты Петра Порошенко обратились в Высший совет правосудия, НАБУ и в Офис генерального прокурора в связи с давлением со стороны заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой и председателя Кассационного административного суда в составе Верховного Суда на коллегию судей, которая рассматривала иск к Владимиру Зеленскому об отмене санкций. Об этом они сообщили во время брифинга.

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Как известно, трое из пяти судей — Ольга Кашпур, Виктория Мацедонская и Жанна Мельник-Томенко — вынесли решение в пользу власти. В то же время двое судей — Олеся Радишевская и Михаил Смокович — не согласились с таким вердиктом и обнародовали свои особые мнения, в которых обосновали основания для удовлетворения иска Порошенко и отмены указа о санкциях.

"Для нас не было новостью то, что Дашутин мог своими действиями влиять на ход этого дела. Ведь третьего апреля этого года было назначено оглашение решения по этому делу, и это заседание было сорвано. По приказу Дашутина судье Кашпур, входящей в состав коллегии судей, был предоставлен отпуск со второго по третье апреля, в связи с чем судебное заседание, назначенное на третье апреля, не состоялось. Благодаря тому, что председатель суда подписал приказ об отпуске одной из судей именно на то время, когда должно было быть оглашено решение, производство по этому делу затянулось на три месяца. Это дало возможность и время тем, кто хотел вмешаться, и тем, кто хотел повлиять на судей, чтобы они изменили своё мнение", – сказал Илья Новиков.

"Мы обратились по этому поводу в Высший совет правосудия. Это единственный орган, уполномоченный оценивать деятельность судей и задавать им конкретные вопросы. Мы просим, чтобы они задали вопрос господину Игорю Дашутину, действительно ли он после разговора с представительницей Офиса Президента принял такое странное решение, ведь обычно такие решения об отпусках судей таким образом не принимаются", – отметил Новиков.

"Дело о санкциях в настоящее время находится на рассмотрении Большой палаты Верховного Суда. Мы надеемся, что эта ситуация раскрылась не слишком поздно и поможет нам защитить судей Большой палаты от дальнейшего вмешательства. Ведь условия и обстоятельства, которые обусловили такое вмешательство, никуда не делись. Ведь если мы не защитим Верховный Суд, то Верховный Суд не защитит нас", – подчеркивает Новиков.

Как добавил адвокат Игорь Головань, обстоятельства давления на судей КАС ВС также должны быть расследованы в рамках уголовного производства, которое ведет НАБУ.

"Мы наблюдаем отмывание незаконных средств, внесение залогов за своих сообщников, рейдерские захваты — и всё это в совокупности с другими действиями, связанными с преследованием оппозиции и оказанием давления на судебные органы с целью сохранения этих незаконных санкций. Поэтому мы обратились в НАБУ с ходатайством о признании Петра Порошенко потерпевшим в этом уголовном деле. Поскольку действия Мудрой по оказанию влияния на Верховный Суд направлены против Петра Порошенко, соответственно Порошенко как лидер оппозиции должен быть признан потерпевшим в этом уголовном производстве", – считает адвокат.

"Кроме того, там расследуется статья 209 Уголовного кодекса о легализации средств, полученных незаконным путем. Мы считаем, что должны быть зарегистрированы дополнительные составы преступления. Мы обратились и в НАБУ, и в Офис генерального прокурора с заявлением об уголовном правонарушении и просим дополнительно зарегистрировать по статье 364 Уголовного кодекса злоупотребление властью или служебным положением. А также по статье 376, которая касается вмешательства в деятельность судебных органов с целью получения несправедливого решения. Мы считаем, что именно этими статьями характеризуется деятельность лиц, которые сейчас являются подозреваемыми в уголовном производстве НАБУ. Надеемся, что эти наши законные требования будут выполнены", – сказал Игорь Головань.