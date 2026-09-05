Абсолютно не умеют дружить: астрологи назвали 4 знака зодиака, которые будут худшими друзьями

Астрологи считают, что сложнее всего поддерживать ровную и долгую дружбу с представителями знаков, склонными к эгоизму, закрытости или стремлению доминировать, среди которых – Лев и Скорпион.

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По мнению астрологов, на этих людей очень тяжело положится в любых делах, ведь они в первую очередь думают только о себе.

Лев

Они требует постоянного восхищения и внимания. Ставит себя на первое место, из-за чего друзья могут чувствовать себя в тени.

Скорпион

Чрезмерно подозрителен и злопамятен. Долго подпускает к себе близко и может резко оттолкнуть из-за малейшего подозрения в предательстве.

Водолей

Бывает слишком независимым и холодным. Резко исчезает из поля зрения и избегает эмоциональной привязанности.

Козерог

Ставит на первое место работу и цели, а не общение. Кажется сухим и закрытым, редко проявляет бурные эмоции.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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