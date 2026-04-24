'А сейчас точно апрель?' Сеть взбудоражили кадры снега в Украине посреди весны. Фото и видео

В последние дни второго весеннего месяца в Украине активно продолжает напоминать о себе зима. В ночь с 23 на 24 апреля в Сумах, Харькове, Запорожье и на Полтавщине местные жители могли наблюдать снег.

Он припорошил дороги, машины и деревья, которые сейчас активно цветут. Украинцы массово публиковали кадры последнего зимнего дыхания, которые взбудоражили сеть.

Погода в апреле удивляет

Так, снежная метель накрыла Харьковскую область, что ощутили на себе местные водители.

"В области вхурделило. Видео с Киевской трассы, возле Валок", – говорится в сообщении.

А в самом Харькове снег "украсил" припаркованные машины.

"Снегом притрусило машины после ночных осадков. А сейчас точно апрель?" – интересовались местные.

Подобная погодная картина наблюдалась и на Сумщине, в частности, в областном центре. На фоне зеленой травы четко виднелся снег, который быстро таял.

"Почти через месяц лето, а в Сумах падает снег", – отмечается в сообщении.

Поздно ночью зимняя погода накрыла Полтаву и Запорожье.

"Снег начался в Полтаве. Перезимовали зиму, перезимуем и весну", – комментировали местные.

"Снег был ночью в Запорожье".

В комментариях под зимними пейзажами украинцы в шутку предлагали доставать елки и запасаться мандаринами, ведь погода за окном была похожа на новогоднюю.

Однако, люди также писали и об угрозе для урожая фруктов, ведь сейчас активно цветут абрикосы, черешни, вишни и другие деревья.

Как писал OBOZ.UA, ранее синоптик Наталья Птуха рассказывала, что в период до конца апреля погода в Украине будет достаточно прохладной. Похолодание с ночными заморозками на почве, дождями, иногда с мокрым снегом и мощными порывами ветра, в частности, из-за "ныряющего циклона", будет продолжаться. В некоторых регионах порывы ветра могут достигать опасных значений. Однако, в некоторых местах столбик термометра будет подниматься до +19 градусов.