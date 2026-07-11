70% ветеранов готовы вернуться к гражданским профессиям, — генеральный директор Фонда Рината Ахметова Ксения Сухова

Около 70 % украинских ветеранов после завершения службы готовы вернуться к гражданской работе. В то же время почти половина из них стремится сменить профессию в связи с переосмыслением собственных ценностей и жизненных приоритетов. Об этом в ходе HR Wisdom Forum сообщила генеральный директор Фонда Рината Ахметова Ксения Сухова.

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По её словам, работодателям стоит уже сейчас готовиться к возвращению своих сотрудников с войны и выстраивать системную поддержку ветеранов.

"Мы видим, что около 70% ветеранов готовы вернуться к гражданской работе. Но почти половина из них хочет сменить профессию. Если бизнес начинает работать с человеком еще до его возвращения, поддерживает семью и помогает пройти путь адаптации, эти цифры могут быть значительно ниже", — отметила Ксения Сухова.

Одним из самых эффективных инструментов такой поддержки в Фонде Рината Ахметова называют методики посттравматического роста, которые активно развивает ОО "Сердце Азовстали". Их основа — индивидуальное сопровождение ветерана и поддержка по принципу "равный — равному", когда с человеком работают ветераны, которые сами прошли путь восстановления.

Этот подход уже применяется и в работе с крупным бизнесом. На основе методик посттравматического роста "Сердце Азовстали" организовало ветеранские лагеря для Группы "Метинвест" и "Нафтогаза". Они помогают ветеранам адаптироваться после службы, вернуться в коллектив, укрепляют ветеранские сообщества внутри компаний и повышают лояльность сотрудников к работодателю.

Ксения Сухова также призвала компании активнее использовать опыт общественных организаций, которые уже имеют успешные практики работы с ветеранами.

"Самая большая ошибка — воспринимать ветерана как человека, которому нужна только помощь. На самом деле это человек с огромным потенциалом. Наша задача — создать условия, чтобы этот потенциал работал и на благо самого ветерана, и на благо компании, и на благо страны", — подытожила она.