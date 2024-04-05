70 лет назад СССР подал заявку на вступление в НАТО и получил резкий отказ: как все было

То, как РФ, так называемая правопреемница СССР, относится к НАТО ни для кого не секрет. Но знали ли вы, что 70 лет назад Советский Союз сам пытался стать членом этой организации.

Издание Novaya Gazeta собрало информацию о том, почему СССР захотел стать членом оборонного союза. Читайте дальше, чтобы узнать причины, по которым в конце концов его туда не приняли.

После Второй мировой войны советская армия была самой мощной военной силой в мире. Поэтому СССР чувствовал себя довольно уверенно и позволял себе выдвигать требования, нарушавшие соглашения Ялтинской конференции (дипломатическая встреча лидеров США, Великобритании и СССР, призванная решить проблемы, связанные с окончанием Второй мировой войны).

По словам историков, решение о сбросе атомной бомбы на Японию было принято в том числе потому, что США хотели таким образом продемонстрировать Советскому Союзу всю мощь нового оружия и обуздать его. Тогда Сталин заявил, что "не считает атомную бомбу такой серьезной силой, какой склонны ее считать некоторые политические деятели", но в то же время СССР создали структуры, задачей которых было как можно быстрее догнать Америку в плане вооружений.

США не сидели сложа руки и не ждали, пока СССР создаст собственную атомную бомбу. Они вели переговоры с европейскими странами по созданию единого блока по защите от советской угрозы. В результате в апреле 1949 года появилась Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO).

Заявка СССР в НАТО

25 августа 1952 года состоялась рабочая беседа Иосифа Сталина с послом Франции Луи Жоксом. Посол тогда дал понять советскому лидеру, что его страна рассматривает Североатлантический пакт как исключительно мирный союз, не противоречащий Уставу ООН. В ответ Сталин рассмеялся и спросил, не стоит ли тогда СССР тоже к нему присоединиться.

Первой серьезной попыткой СССР вступить в НАТО считается официальное обращение советского правительства в страны-участницы антигитлеровской коалиции в 1954 году.

"Советское правительство исходит из того, что Североатлантический договор создает замкнутую группировку государств, игнорирует задачу предотвращения новой немецкой агрессии и, поскольку из крупных государств, входивших в антигитлеровскую коалицию, в этом договоре не участвует только СССР, Североатлантический договор не может не рассматриваться как агрессия, направленная против Советского Союза", – говорилось в дипломатической ноте.

То есть, вероятно, целью СССР было доказать, что НАТО была создана против СССР. Якобы если союз не примут, то эта организация – враг.

Однако вступление СССР в НАТО с самого начала было невозможным, потому что, во-первых, советский режим очень сильно отличался от демократических режимов Европы и США. А то, что союз не стремится к переменам, было очевидным.

Во-вторых, если бы СССР стал членом организации, он мог бы блокировать решения других участников. Таким образом, советская идеология могла бы развалить НАТО изнутри.

В-третьих, большинство стран-участниц согласились с тем, что основной целью подачи заявки на вступление была пропаганда.

В-четвертых, НАТО образовалось в результате агрессивной политики СССР, поэтому его участие в альянсе было бы нонсенсом.

После этого СССР и даже современная Россия еще несколько раз выражали желание присоединиться к НАТО, но Запад был против этого.

Россия и НАТО

Диктатор современной России Владимир Путин еще в 2000 году заявлял западным СМИ, что не видит препятствий тому, чтобы Россия стала членом НАТО.

11 сентября 2001 года организация начала рассматриваться не как военный союз против глобального агрессора, а как объединение стран, противостоящих глобальному терроризму. Поэтому вскоре было создано постоянное представительство России в НАТО, даже получившее право голоса на заседаниях.

Однако война с Грузией в 2008 году, аннексия украинского Крыма и т.п. заставили Запад убедиться в том, что "путинская Россия" мало чем отличается от СССР.

В результате уже в 2021 году Россия в одностороннем порядке прекратила участие в программе Россия-НАТО.

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