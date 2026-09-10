7 вещей, которые следует сделать, и 7 вещей, которых следует избегать во время новолуния 11 сентября 2026 года

Новолуние – это время трансценденции, когда разум и сердце объединяют свои силы и подсказывают пути к достижению лучшего состояния бытия. Какие стремления стоит преследовать? К каким мечтам следует стремиться? В зависимости от знака зодиака, в котором находится новолуние, и других астрологических факторов, мы получим вдохновляющие указания о том, на чем нам следует сосредоточиться.

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Астрологи рассказали, что же следует и не следует делать в день новолуния, а именно – 11 сентября в 06:27, пишет Vogue.

Поставьте цели

Новолуние дает возможность воплотить ваши желания в жизнь. Например, вы можете написать письмо Вселенной, объяснив свои желания. При этом обязательно зажгите белую свечу, чтобы призвать астральный поток энергии и восстановить жизненные силы.

Очистите свою ауру и дом

Удаление неблагоприятной энергии с помощью присыпания и сжигания благовоний, таких как белый шалфей и пало санто, может очистить вашу ауру, позволяя вам процветать. Цель состоит в том, чтобы освободиться от блокирующих сил и открыть путь к новому образу мышления.

Прими себя

Самый ценный дар, который мы можем сделать себе во время новолуния, — это принять свои достоинства, включая недостатки. Проявляя любовь к себе, мы можем сделать все возможное. Важно произносить позитивные утверждения, которые укрепят наши отношения с самими собой.

Медитируйте

Медитация — ключ к восстановлению связи с самим собой. Она позволяет нам поднять наши вибрации на более высокий уровень, давая возможность двигаться вперед с новой энергией. Кроме того, при сосредоточенном внимании медитация дарит озарения через визуализацию.

Прислушивайтесь к своему телу

Луна вызывает океанские приливы, а человеческое тело почти на 60 процентов состоит из воды. Гравитационное притяжение Луны, достигающее пика во время лунного цикла, оказывает на нас глубокое влияние. Если усталость, бессонница и раздражительность не проходят, постарайтесь отдохнуть и расслабиться. Избегайте перенапряжения и прислушивайтесь к своему телу.

Единение с природой

Укрепление внутренней гармонии – например, ходьба босиком по траве или по дому — и наблюдение за звездами помогут нам гармонизировать наш внутренний ритм с космосом. Это поможет нам почувствовать себя едиными с другими, с Луной и с самими собой. Мы отстранимся от внешней суеты и начнем ценить красоту вокруг нас.

Чего следует избегать во время новолуния?

Не действуйте импульсивно

Новолуние может вызывать у нас желание действовать быстро. Следовать этой интуиции не стоит. Импульсивные действия могут создать ситуацию, которая принесет больше вреда, чем пользы. Совет прост: живите настоящим и не заглядывайте слишком далеко в будущее. Составление списка дел поможет вам оставаться на правильном пути.

Не делитесь слишком большим количеством информации

Поскольку новолуние достигает своего пика, нам не следует молчать, но и не нужно чрезмерно общаться и раскрывать все свои секреты. Этот астрологический период — возможность оценить, как мы хотим поступать в различных ситуациях. Дав себе время на обработку информации, мы получаем шанс взглянуть на жизнь с более широкой перспективы.

Не зацикливайтесь и не изводите себя стрессом

Легко поддаться эмоциям момента, но новолуние защитит вас от этого, если вы позволите ему. Не зацикливайтесь на мелочах, ведь все разрешится само собой в дни, предшествующие или следующие за новолунием. Вам просто нужно подождать.

Не говорите "нет"

Самое худшее, что мы можем сделать – это отказаться расширять свой кругозор. Даже если нам не хочется участвовать в проектах, к которым нас пригласили, стоит попробовать. Давайте попробуем себя мотивировать. Если мы будем сохранять оптимизм и избегать негативных мыслей, эти приглашения могут оказаться потрясающими.

Не игнорируйте свою интуицию

В сентябре мы чаще всего сомневаемся в своих мотивах и решениях, поскольку новолуние маскирует наши эмоции. Вместо того чтобы игнорировать сигналы, когда кто-то или что-то кажется подозрительным, доверьтесь своей интуиции — она может принести ясность и понимание, даже если нет физических доказательств.

Не изолируйтесь

Соберитесь с друзьями и насладитесь приятной компанией во время новолуния. Изоляция может привести к чувству одиночества и депрессии, в то время как жизнь достойна того, чтобы ею наслаждаться. Возможно, вы встретите интересных людей и в будущем заведете с ними близкие отношения.

Не живите в страхе

Помните, что каждое новое начало начинается с конца. Не бойтесь закрывать двери, разрывать отношения или принимать новые решения. Освобождение от чувств, которые нас сдерживают, может дать прилив сил для начала новой жизни.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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