Устроить совместные чтения и обсуждение интересной книги – прекрасный вариант для качественного времяпровождения с людьми, с которыми вам хорошо. Мы подобрали для вас пять книжных новинок (чтобы для каждого участника это произведение было новым), с которыми дискуссия может быть и ожесточенной, и очень уютной.

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Енн Тайлер "Плетений колосок", видавництво Фабула, 2023

Добра і тепла історія для всіх, кому подобаються сімейні саги і романи, які в центрі сюжету розташовують родину в усій її недосконалості. Неспішна, але й не повільна розповідь про звичайнісіньких американців, які живуть, мріють, щось реалізовують, про щось забувають, десь встигають, десь шкодують. В них немає успішного успіху і стрімких злетів, але водночас і тих падінь, які можуть зламати. Роман, який можна назвати затишною ковдрою, що подарує затишок вашому читанню. Його можна читати всією сім’єю, а потім обговорювати з кавою/чаєм і смаколиками, адже тут стільки цікавих тем, які зачіпають за живе.

Том Рахман "Імперфекціоністи", Фабула, 2024

Готуйтеся вибирати улюбленого персонажа, адже в цьому романі (чи майже збірці новел?) стільки об’ємних образів, що можна знайти і своє альтер-его, можливо, не зовсім точне, але загалом впізнаване, і копію когось з друзів (спробуйте влаштувати гру "Упізнай себе серед імперфекціоністів"). Починається тут все з того, що англомовна газета в Римі починає втрачати читачів, бо не бажає пристосуватися до вимог часу. Можна було б почати з сайту та розповідати новини з вічного міста всьому світу, але це не їхній шлях. Зрештою, ця історія не про газету і її занепад, а про людей дотичних до неї: репортерів, редакторів і навіть читачку, яка не любить спойлерів в новинах.

Джанелл Браун "Звабливі речі", Видавництво РМ, 2023

Вони зустрілися в сімейному маєтку на холодних берегах озера Тахо: спадкоємиця давнього роду та шахрайка, якій вкрай потрібні гроші. Інстаграм-інфлюенсерка, яка дефілює в дизайнерському вбранні на розкішних вечірках, і злодійка, яка в стрічці інстаграму вибирає наступну жертву, але сама залишається в тіні. Здається, ця історія буде простою: злочин і спокута. Але ні, адже це не перша зустріч цих жінок, хоч одна спочатку про це не підозрює. Зрештою, вона тоді була заклопотана іншим і не запам’ятала… Тож зустріч на берегах озера Тахо стане щемкою історією про біль, надію і темні сімейні таємниці, які не мають визначати те, ким ми є.

Роберт Гайнлайн "Двері у літо", КСД, 2024

Історії Роберта Гайнлайна — науково-фантастична класика, а цей роман ще й можливість відчинити двері у літо просто посеред зими. А якою має бути фантастика, якщо не такою? Тут є кіт, який шукає двері літо (о, повірте, він їх знайде), подорожі в часі, інженер, який невтомно конструює корисні механізми, але геть не розбирається в людях, життя яких хоче покращити, а ще те, яким 2000 рік бачили у сімдесятих. Денові Девісу доведеться здійснити не одну мандрівку у майбутнє, щоб влаштувати все як треба, тож кілька несподіваних сюжетних поворотів вам гарантовані.

Ієн Ренкін "У домі омани", "Нора-Друк", 2023

Книжка, яка сподобається шанувальникам детективів, адже кожна з історії цього шотландського автора має: цікаву загадку, колоритного головного героя та впевнене розгортання сюжету. Цього разу екс-полісмену Джону Ребусу, який вже збирався відпочивати на пенсії, випадає повернутися до старої справи. Більше десяти років тому він шукав зниклого приватного детектива. Тепер потерпілого знайшли — і, схоже, він давно мертвий. В Ребуса буде другий шанс докопатися до правди, та, беручись за це розслідування, він гадки не має, скільки старих таємниць розкриє в процесі.