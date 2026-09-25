25 сентября – день, когда стоит извлечь из всего максимум: Львы, сосредоточьтесь на делах, а Рыбам нужен отдых

В пятницу, 25 сентября 2026 года, Луна в Рыбах создаст приятную атмосферу на протяжении всего дня. Нам не захочется заниматься утомительными делами или долгими дискуссиями. Мы сосредоточимся на своих эмоциях и планировании выходных. Сегодня стоит сделать перерыв, даже от тревог и грустных мыслей.

Видео дня

Астрологи рассказали, что в пятницу Луна в Рыбах советует не зацикливаться на прошлом, а искать оптимизм. Сосредоточение на позитивных аспектах различных ситуаций поможет нам придумать новые идеи. Полнолуние в субботу откроет новые возможности,

Овен

Вы сосредоточитесь на своих обязанностях. Если кто-то затаил на вас обиду, не волнуйтесь слишком сильно. Вам нужен отдых, и после завтрашнего соединения новолуния вы почувствуете прилив энергии и займетесь всеми нерешенными делами. Вы знаете себе цену и не нуждаетесь в конкуренции с кем-либо. Веселое событие во второй половине дня поднимет вам настроение. Меркурий в оппозиции благоприятствует интересным знакомствам и встречам с людьми, которых вы давно не видели.

Телец

Впереди у вас важный день, так как Луна находится в секстиле вашего знака, что принесет вам больше встреч с людьми. Однако не спешите с решениями и терпеливо обсуждайте каждое предложение, потому что это принесет вам еще больше. Если вы будете терпеливы, вы переиграете своих противников и обратите мятежников на правильный путь. Во второй половине дня настанет время отдохнуть. Позаботьтесь о своих потребностях, вместо того чтобы зацикливаться на том, что еще нужно сделать.

Близнецы

Вы решите прятаться от людей, которые слишком многого требуют. Постарайтесь найти время для семьи или дома, займитесь покупками и насладитесь приятной атмосферой. Не раздражайтесь, если кто-то не оправдывает ваших ожиданий; просто терпеливо объясните, чего вы хотите. Соединение Урана с вашим знаком благоприятствует быстрому обучению или путешествиям. Но вечером лучше успокоить свои мысли, чем снова куда-то спешить.

Рак

Вас ждет успешное завершение недели, хотя вы можете быть очень заняты. Тригон Луны к вашему знаку благоприятствует решению важных вопросов, поскольку вы будете сосредоточены и решительны. День также благоприятствует разгадыванию загадок, и если вы зададите правильные вопросы, кто-то в конце концов раскроет вам свои планы. Однако вечер — не время для сложных дискуссий, а время для отдыха, желательно в компании друзей.

Лев

Вы почувствуете себя готовыми принимать важные решения. Окружающие могут колебаться, но вы будете точно знать, что нужно делать. Полагайтесь на свои знания и опыт, и вы не потеряете темп. Советы других могут быть не столь точными; лучше тщательно их обдумать. Однако послеобеденное время больше подходит для обсуждения любви, чем карьеры. Вы будете рады провести время с любимым человеком, заботясь о своем комфорте и эмоциональных потребностях.

Дева

Будьте осторожны в своих словах и избегайте раздражать людей, так как противостояние Луны может привести вас в бунтарское настроение. Вы можете даже нарушить правила или действовать против них, что повлечет за собой последствия. Лучше сосредоточиться на делах, требующих концентрации и усилий, а не отвлекаться и решать чужие проблемы. Вечера более благоприятны для общения, позволяя вам отдохнуть.

Весы

У вас будет немного больше обязанностей, чем обычно, поэтому не отвлекайтесь. Лучше всего составить план утром и придерживаться его, и тогда все получится, и вы заработаете больше. Будьте осторожны в отношениях сегодня, так как вы можете слишком эмоционально реагировать. Не критикуйте недостатки, которые вы недавно заметили у близкого человека. Лучше прогуляться или заняться йогой и отдохнуть. Вечером займитесь хобби, почитайте хорошую книгу или посмотрите фильм.

Скорпион

Вы будете решать конкретные задачи и быстро наверстывать упущенное. Вы будете знать, где найти необходимую информацию, и быстро освоите более сложные темы. Тригон Луны побуждает вас к развитию. Вы можете записаться на тренинги или открыть для себя вдохновляющие подкасты, связанные с вашими текущими интересами. На свидании расскажите о своих хобби, и вы сможете блистать.

Стрелец

Вы станете более чувствительны к несправедливости и неправомерным действиям, но не позволяйте никому полностью испортить вам настроение грустными историями. Предложите помощь и совет, а затем сосредоточьтесь на своих делах. Квадрат Луны поможет вам быстро справиться с обязанностями. Однако во второй половине дня возможны дополнительные семейные обязательства. Стоит позаботиться о своем доме и его окрестностях, чтобы сделать его более комфортным.

Козерог

Притормозите, насладитесь чашечкой кофе, и всё встанет на свои места. Пусть другие спешат и волнуются, а вы сосредоточьтесь на своих чувствах. Любовь и отношения будут сегодня на первом месте. Простите близких за их ошибки и откройтесь позитивным эмоциям. Секстиль Луны также помогает одиноким Козерогам и может принести неожиданные встречи или новые знакомства. Вечер очень благоприятен для эмоциональных всплесков.

Водолей

Вас ждет приятный день. Секстиль Меркурия к вашему знаку благоприятствует вниманию к красоте и комфорту повседневной жизни. Вы будете рады отправиться за покупками и побаловать себя. Однако вам будет трудно заставить себя заняться уборкой или выполнить очень утомительные задачи. Не чувствуйте себя виноватыми. Будьте вежливы, но помните, что вам не нужно делать работу за того, кто прекрасно справляется со своими делами. Вечером — идеальное время для свидания.

Рыбы

Сосредоточьтесь на важных задачах и зарабатывайте деньги, потому что у вас будет на что их потратить. Сегодня вы почувствуете себя сильнее и открытыми для новых возможностей. Луна в соединении советует вам действовать и думать о будущем, и вы достигнете своих целей. Не просто спрашивайте, что люди думают о ваших планах; просто действуйте. Однако лучше не начинать дискуссию с человеком, который крайне упрям ​​и склонен критиковать всех подряд. Вечером вам нужно будет расслабиться, желательно на диване с любимой книгой.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.