В преддверии 2025 года мне задают два вопроса. 1. Действительно ли 2025 год будет бурным для человечества из-за того, что начинается в среду? 2. Почему многие духовные течения нашей планеты обрядово отмечают даты с 18 и 19 января и как с этим связана наша Галактика Млечный Путь.

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Во-первых. 2025 год если и будет бурным, то в положительном ключе – из хаоса начнет появляться гармония порядка. Это год Солнца. Древнейшие культуры нашей планеты для измерения периодов года применяли даты двух Солнцестояний и двух Ровен. То есть зима продолжалась с 22 декабря по 21 марта (Зимнее солнцестояние – Весеннее Ровенство), весна с 22 марта по 21 июня (Весеннее Ровенство – Летнее Солнцестояние), лето с 22 июня по 21 сентября (Летнее Солнцестояние – Осеннее Ровенство2) и осень марта по 21 декабря (Осеннее равноденствие – Зимнее Солнцестояние). Кстати, так же астрономы измеряют периоды астрономического года, промежутка между зимними равноденствиями. Большинство школ астрологии также принимает это деление. Даже Новый год по восточным лунным календарям рассчитывают со дня Зимнего Солнцестояния.

Поэтому планету года определяют так: по дню, наступающему после ночи Зимнего Солнцестояния 22 декабря. В 2024 году, накануне 2025 года, это воскресенье, то есть день Солнца. И час восхода 22 декабря тоже час Солнца. А значит, 2025 год – это год Солнца. Таким образом, это начало нового энергетического цикла, потому что Солнце – это ближайшая к нам звезда, и поэтому ее влияние на все естественные процессы сверхмощное. Поэтому хочу успокоить всех – негативные предположения о приближающемся году не имеют под собой оснований.

Во-вторых. 18 декабря каждый год происходит определенное событие. А именно Солнце и центр нашей Галактики Млечный Путь совпадают. Центр нашей Галактики Млечный Путь находится в зодиакальном знаке Стрелец у звезды Альназл. Каждый год происходит соединение Солнца и Центра нашей Галактики. Это соединение начинает изменять потоки энергии в преддверии Зимнего Солнцестояния, которое начинается 21 декабря.

В преддверии этого астрономического события, а также Солнцестояния, которое во многих древних цивилизациях почиталось как настоящий Новый Год, в который перерождается сама Вселенная, обычно избавляются от устаревших программ, всего мешающего дальнейшей жизни и развитию, чтобы в новые периоды времени войти чистым и получить нрав. Ситуация "соединения" Солнца и Центра Галактики состоится около 17:00 18 декабря 2024 года.

Именно поэтому наши предки чествовали в эти дни (18 и 19 декабря) Велеса и богиню плодородия Валу. А птица, в виде которой любил появляться Велес – это ворон. Кстати, и древние кельты (галлы) также верили в божество, являющееся олицетворением галактики Млечный Путь – Лугг. Лугг также принимает форму ворона. Путь Сантьяго в Европе (Франция-Испания) считается проекцией галактики Млечный Путь на поверхность Земля (паломник проходит путь по земле, а душа пролетает по галактике и получит силу космоса). Поэтому на этом пути очень много символики вронов. Именно Велес ходил 18 и 19 декабря по домам и дарил подарки людям, то есть делал то, что в христианское время делает Святой Николай.

В разных христианских конфессиях святой Николай дарит подарки с 6 по 25 декабря. А в дохристианский период подарки даровал Велес. Теперь добавим еще интересные подробности, мало кто знает.

Посмотрите на посох святого Николая. Его конец завернут спиралью. Почему? Потому что наша галактика Млечный Путь имеет спиральную форму. Но это еще не все. Многие народы считают, что Солнце – это не бог, а богиня. Японский синтоизм представляет нам богиню Солнца Аматерасу, богиней считают Солнце и некоторые народы центральной Азии, а также древнейшая религия Грузии (еще до зороастризму и задолго до христианства) изображает Солнце именно как богиню. Все эти культы богини Солнца считают, что солнечная энергия возникает в конкретной точке пространства и распространяется на другие точки пространства по спирали, поэтому лечебные сеансы предполагают рисование в пространстве спиральных фигур.

То есть спираль является символом и Солнца и Галактики. А центр Галактики Млечный Путь и Солнце соединяются 18 декабря. Вот почему божества этого периода носят посохи со спиралью сверху. И на этой спирали в давние времена часто сидел или ворон, или сокол, потому что сокол является птицей Рода, верховного божества славян.

Звездные карты дней, с которых начинаются новые циклы 2025 года, то есть 18 и 22 декабря, не содержат опасных аспектов. Но имеют одну интересную личность – в каждой звездной карте по три элемента карты соединены с созвездием Стожары (Плеяды, Семь Сестер, Картикейя). Это созвездие является символом высших космических умов (наденголов, духов, богов), семь ярких звезд этого созвездия символизируют их помощь. Также эти звезды вызывают у людей жажду изучать вселенную и искать древние знания.