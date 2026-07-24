19 тысяч ремонтов без отключения света: ДТЭК развивает технологию ремонтов для обеспечения надежности сетей

Компания ДТЭК продолжает развивать технологию проведения ремонтов электросетей без отключения электроэнергии. В первом полугодии 2026 года почти 60 % работ на воздушных линиях 0,4 кВ выполнялись без обесточивания потребителей.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Операторы систем распределения ДТЭК Сети продолжают непрерывно применять технологию выполнения работ без отключения электроэнергии. В первом полугодии 2026 года энергетики выполнили 18,7 тысяч таких работ на распределительных воздушных линиях. Это составляет 59,7% от всех работ на воздушных линиях 0,4 кВ", – говорится в нем.

Отмечается, что эта технология позволяет ремонтировать и обслуживать сети без отключения электроэнергии у потребителей. Для этого энергетики используют специальную защитную одежду, диэлектрические перчатки, изолированный инструмент и другое специализированное оборудование, а работы выполняются в соответствии со строгими стандартами безопасности.

В частности, в течение первого полугодия такие ремонтные работы проводились в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Без отключения электроэнергии энергетики заменяли изоляторы и арматуру, устраняли повреждения проводов, обрезали ветки вблизи линий электропередачи и выполняли другие плановые работы.

"Несмотря на то, что полномасштабная война продолжается уже пятый год и все ресурсы сосредоточены на восстановлении сетей после вражеских атак, мы продолжаем развивать технологию, позволяющую выполнять ремонты без отключения клиентов от электроснабжения, – на данный момент это 59,7% от всех работ на воздушных линиях 0,4 кВ. Мы стремимся сделать такие работы обычной практикой там, где это технически возможно и безопасно для энергетиков", – отметила генеральный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко.

В ДТЭК добавили, что в настоящее время ремонты без отключения электроэнергии выполняются на линиях низкого напряжения, обеспечивающих электроснабжение жилых домов. На сетях более высокого напряжения применение этой технологии часто ограничено требованиями безопасности.