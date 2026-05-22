1462 дня в плену: в 25 городах Украины почтили подразделения, которые героически защищали Мариуполь
В центрах "Я-Мариуполь" в 25 городах по всей Украине провели адвокационные мероприятия к четвертой годовщине завершения обороны Мариуполя. Они состоялись в рамках масштабной акции Still in captivity, организованной проектом Рината Ахметова "Сердце Азовстали" при поддержке Мариупольской городской военной администрации.
Каждый центр отдал дань уважения одному из 25 военных юнитов, участвовавших в обороне города, которая длилась 86 дней, из которых 82 – в полном окружении.
"Стоит помнить, что гарнизон "Мариуполь" насчитывал около 12 тысяч защитников и защитниц из разных подразделений. Это ВСУ, Сухопутные войска, Воздушные войска, ВМС, ССО, ТрО, ГУР, Медицинские силы, Национальная гвардия, Национальная полиция, СБУ, ГПСУ, добровольческие формирования. Все они героически держали оборону в течение 86 дней, хотя силы врага значительно превосходили. Более 2000 защитников Мариуполя уже 4 года, 1462 дня, в российском плену, и мы продолжаем бороться за их освобождение", – рассказала директор "Сердца Азовстали" Татьяна Мальцева.
Центры "Я-Мариуполь" посетили защитники и защитницы, которые принимали участие в обороне и пережили вражеский плен. Некоторые из них сейчас стали тренерами по посттравматическому росту проекта "Сердце Азовстали" и оказывают поддержку военным, которые возвращается из плена, а также семьям, которые ждут.
"Сегодня по всей территории Украины проходит акция "До сих пор в плену". Сегодня мы собрались с нашими защитниками города Мариуполя, с освобожденными из плена, с семьями, членами семьи военных, которые до сих пор находятся в плену. Мы напоминаем о том, что они до сих пор в плену, что мы их ждем. Говорим на весь мир, что надо немедленно освобождать и возвращать ребят домой", – отметил начальник управления ветеранской политики Мариупольской МВА Александр Халявинский.
Напомним, акция Still in captivity ежегодно объединяет бизнес, общественные, культурные и спортивные организации, а также государственные органы вокруг темы освобождения военнопленных. В "Сердце Азовстали" отмечают, акция продлится, пока все защитники Мариуполя не вернутся домой.