'Зоопарк' за €4 млрд: как Дания скупила 21 однотипный ЗРК разных производителей и при чем тут Украина

Дания в течение последних месяцев резко ускорила формирование наземной противовоздушной обороны и законтрактовала сразу 21 зенитный ракетный комплекс средней дальности. Речь идет о закупках на общую сумму около 4 млрд евро, которые охватывают системы от нескольких разных производителей и стран. Решение принималось в сжатые сроки, фактически в экстренном режиме.

Видео дня

Информацию о серии контрактов, заключенных оборонным ведомством Дании в течение последних недель, собрало немецкое специализированное издание Hartpunkt. В материале говорится, что решения принимались параллельно с уже осуществленной экстренной закупкой и даже арендой ЗРК летом этого года на сумму около 0,8 млрд евро.

Издание приводит детали каждого контракта и отмечает, что речь идет именно об ускоренной модели перевооружения, когда время поставки играет ключевую роль.

Министерство обороны Дании пошло на формат так называемого "зоопарка" – закупку однотипных по классу, но разных по происхождению и характеристикам ЗРК. Такой подход позволил быстрее закрыть критические потребности в ПВО, хотя и усложняет дальнейшую эксплуатацию.

Европейская очередь на ПВО

Ситуация с датскими закупками хорошо иллюстрирует общеевропейскую проблему дефицита современных систем противовоздушной обороны. Спрос на ЗРК в регионе резко вырос, и это чувствуется буквально в каждом контракте. Война в Украине и наша острая потребность в ПВО сказались на этой тенденции не в последнюю очередь – производственные линии загружены, очереди растянуты на годы.

В такой ситуации страны вынуждены договариваться с разными поставщиками одновременно. Иногда это выглядит не слишком элегантно, но работает. Дания, похоже, решила не ждать "идеального" варианта, а брать то, что реально можно получить в приемлемые сроки.

Контракты и цифры

Согласно обнародованным данным, Дания закупила четыре ЗРК NASAMS у норвежской компании Kongsberg за 540 млн евро. Отдельно заключен контракт с французским сегментом MBDA на два комплекса VL Mica за 1,2 млрд евро с опционом еще на четыре. Самый большой пакет касается немецких Iris-T SLM от Diehl – три комплекса за 2,1 млрд евро с возможностью докупить еще восемь.

Кроме этого, в открытых цифрах не учтена нераскрытая закупка SAMP/T NG и 16 систем Skyranger 30 для борьбы с дронами. В итоге общее количество среднедальных ЗРК может достичь 21 единицы, что для Дании является беспрецедентным масштабом.

Как сообщал OBOZ.UA, в латвийском Сейме объявили, что дополнительно выделят 5 млн евро на военную помощь Украине, перенаправив на это бюджетные средства министерства иностранных дел страны на этот год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!