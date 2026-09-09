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Дальность до 1000 км: что известно о польском дальнобойном дроне Fly Focus Striker

Алексей Лютиков
Новости. Мир
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Что известно о польском дальнобойном дроне Fly Focus Striker
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В Польше готовятся к тестированию беспилотников большой дальности, способных работать на дистанциях до 1000 км. Хотя официальные структуры Варшавы пока не раскрывают конкретный перечень техники, участвующей в испытаниях, по неофициальным данным, одной из ключевых новинок станет ударный беспилотник Fly Focus Striker.

Первая публичная информация о проекте появилась еще в начале лета 2026 года. Об этом сообщает портал Defence Express.

Ключевые характеристики

Первая публичная информация о проекте появилась еще в начале лета 2026 года. Прототипы дрона уже проходили тесты на украинских полигонах под Киевом с привлечением местных операторов БПЛА.

Конструкция аппарата предусматривает гибкость в выборе силовых установок и полезной нагрузки:

Взлетный вес: максимальная масса составляет 140 кг.

Боевая часть: предусмотрена установка боекомплекта массой 40 кг или 60 кг.

Дальность полета: заявленная дистанция в 1000 км достигается в конфигурации с 40-килограммовой боеголовкой.

В Польше появился дальнобойный дрон

Скоростные показатели: базовая версия с поршневым мотором развивает до 180 км/ч. Модификация с реактивным двигателем способна разгоняться до 325 км/ч, что существенно усложняет работу средств ПВО.

План предстоящих испытаний

Программа проверок в Польше будет строиться поэтапно. На первом этапе инженеры планируют тестировать отдельные технические узлы и системные решения на специализированных площадках.

После этого беспилотники отправят в тестовые полеты по заранее сформированным маршрутам. На этом этапе применение боевых частей не планируется.

Главный нюанс проекта

Информационный фон вокруг Fly Focus Striker оставляет некую неопределенность. С одной стороны, звучат заявления о том, что беспилотник уже поставлен на конвейер и готов к серийному выпуску. С другой – организуется отдельный цикл государственных испытаний в Польше.

Это может указывать либо на желание польского оборонного ведомства дополнительно проверить заявленные характеристики перед крупными закупками, либо на доработку отдельных систем уже готовой платформы.

Fly Focus Striker

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Польша с 10 сентября введет новую ограниченную зону воздушного пространства в восточной части страны. Ограничения будут действовать до 9 декабря и предусматривать полный запрет на полеты в этой зоне от заката до восхода солнца, за исключением отдельных военных и согласованных с военными рейсов.

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