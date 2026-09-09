Дальность до 1000 км: что известно о польском дальнобойном дроне Fly Focus Striker

В Польше готовятся к тестированию беспилотников большой дальности, способных работать на дистанциях до 1000 км. Хотя официальные структуры Варшавы пока не раскрывают конкретный перечень техники, участвующей в испытаниях, по неофициальным данным, одной из ключевых новинок станет ударный беспилотник Fly Focus Striker.

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Первая публичная информация о проекте появилась еще в начале лета 2026 года. Об этом сообщает портал Defence Express.

Ключевые характеристики

Первая публичная информация о проекте появилась еще в начале лета 2026 года. Прототипы дрона уже проходили тесты на украинских полигонах под Киевом с привлечением местных операторов БПЛА.

Конструкция аппарата предусматривает гибкость в выборе силовых установок и полезной нагрузки:

Взлетный вес: максимальная масса составляет 140 кг.

Боевая часть: предусмотрена установка боекомплекта массой 40 кг или 60 кг.

Дальность полета: заявленная дистанция в 1000 км достигается в конфигурации с 40-килограммовой боеголовкой.

Скоростные показатели: базовая версия с поршневым мотором развивает до 180 км/ч. Модификация с реактивным двигателем способна разгоняться до 325 км/ч, что существенно усложняет работу средств ПВО.

План предстоящих испытаний

Программа проверок в Польше будет строиться поэтапно. На первом этапе инженеры планируют тестировать отдельные технические узлы и системные решения на специализированных площадках.

После этого беспилотники отправят в тестовые полеты по заранее сформированным маршрутам. На этом этапе применение боевых частей не планируется.

Главный нюанс проекта

Информационный фон вокруг Fly Focus Striker оставляет некую неопределенность. С одной стороны, звучат заявления о том, что беспилотник уже поставлен на конвейер и готов к серийному выпуску. С другой – организуется отдельный цикл государственных испытаний в Польше.

Это может указывать либо на желание польского оборонного ведомства дополнительно проверить заявленные характеристики перед крупными закупками, либо на доработку отдельных систем уже готовой платформы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Польша с 10 сентября введет новую ограниченную зону воздушного пространства в восточной части страны. Ограничения будут действовать до 9 декабря и предусматривать полный запрет на полеты в этой зоне от заката до восхода солнца, за исключением отдельных военных и согласованных с военными рейсов.

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