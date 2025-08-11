'Желаю прекращения убийства славян': Фицо отреагировал на критику МИД Украины его заявлений

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал реакцию Министерства иностранных дел Украины относительно его недавних заявлений. По словам политика, война в Украине "исказила свободу слова в ЕС", а сам он хочет справедливого мира и "прекращения убийства славян".

Заявление Фицо было опубликовано в газете Denník N. Он не согласился, что прибегает к "откровенно оскорбительной риторике в отношении Украины и украинского народа".

"Как премьер-министр суверенной Словацкой Республики, я понимаю напряжение и нервозность, которые, видимо, царят в эти дни в политическом руководстве Украины. Однако я не могу согласиться с утверждением украинского министерства иностранных дел, что я прибегаю к "откровенно оскорбительной риторике в отношении Украины и украинского народа". В моем вчерашнем посте в социальных сетях, который стал причиной реакции Украины, я последовательно повторял свою позицию относительно российско-украинского конфликта. Я желаю Украине немедленного справедливого мира и прекращения бессмысленного убийства славян", – заявил Фицо.

Что еще сказал словацкий премьер

По словам Фицо, Словакия относится к странам, которые оказывают Украине самую интенсивную помощь. Однако соседские отношения не могут быть только односторонними.

"Украина ожидает, что все всегда должны идти ей навстречу. Словакия обеспечивает Украину критически важными поставками электроэнергии, а Украина использует европейское законодательство, которое обязывает нас предоставлять словацкую инфраструктуру для поставок газа на территорию Украины. С другой стороны, президент Украины остановил поставки газа в Словакию через территорию Украины, чем нанес Словакии значительный ущерб", – отметил он.

Премьер Словакии утверждает, что из-за войны в Украине в ЕС теперь любое мнение, отличное от общепринятого, подвергается резкой критике и осуждению, даже если оно основывается "на объективной информации".

"Со всем уважением к украинской дипломатии, должен подчеркнуть, что право на другое мнение, высказанное обычным способом, является основой демократии, а ограничение этого права является началом конца демократии. Как премьер-министр суверенной страны, я сохраню право на свободу слова и другое мнение, даже если это вызывает нервозность среди моих коллег в ЕС и соседней Украине. Даже если мое суверенное мнение о военном конфликте в Украине едва не стоило мне жизни", – добавил Фицо, намекая на покушение, которое на него совершили в мае 2024-го.

Что предшествовало

Глава правительства Словакии заявил, что в ближайшее время ожидаются неприятные события накануне саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. По словам Фицо, больше всего пострадает Украина.

Политик заявил, что Запад якобы использовал Украину, чтобы попытаться ослабить Россию, и теперь за это "придется дорого заплатить". Также он решил отличиться "африканской мудростью", сравнив Украину с "травой" в споре "слонов".

"Помните старую африканскую истину, которую я так люблю повторять? Неважно, дерутся слоны или занимаются сексом, трава всегда страдает. Как бы ни закончились переговоры слонов 15 августа, пострадает трава – в этом случае Украина", – заявил Фицо.

Реакция МИД Украины

В украинском МИД отметили, что даже после трех лет полномасштабной войны Фицо так и не осознал истинные причины этого преступного вторжения, а также опасности, которую несет заигрывание со страной-агрессором.

В ведомстве упрекнули, что глава правительства государства – члена Европейского Союза позволяет себе откровенно оскорбительную риторику в адрес Украины и украинского народа, который ежедневно героически борется с российской агрессией, сдерживая ее на своей земле в интересах безопасности всей Европы.

В министерстве заявили, что такие легкомысленные высказывания оскорбляют память погибших, страдания миллионов украинских семей и жертвенность тех, кто борется за свободу.

Как сообщал OBOZ.UA, нынешнее руководство Словакии считает, что нейтралитет для его страны будет более полезным, чем членство в военном альянсе НАТО. Оно длится уже более 20 лет, однако сейчас от него выигрывают только оружейники, отметил премьер-министр страны Роберт Фицо.

