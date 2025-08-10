Фицо сравнил Украину с "травой" в споре "слонов" на фоне подготовки встреча Трампа и Путина: в МИД отреагировали

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выдал очередное скандальное заявление о российско-украинской войне. Политик назвал Украину "травой", которая "пострадает от спора слонов".

Видео дня

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на одиозное высказывание Фицо, упрекнув его в оскорбительной риторике. Об этом говорится в заявлении на сайте дипломатического ведомства.

Фицо блеснул "африканской мудростью"

Глава правительства Словакии заявил, что в ближайшее время ожидаются неприятные события в преддверии саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. По словам Фицо, больше всего пострадает Украина.

Политик заявил, что Запад якобы использовал Украину, чтобы попытаться ослабить Россию, и теперь за это "придётся дорого заплатить". Также он решил отметиться "африканской мудростью", сравнив Украину с "травой" в споре "слонов".

"Помните старую африканскую истину, которую я так люблю повторять? Неважно, дерутся слоны или занимаются сексом, трава всегда страдает. Как бы ни закончились переговоры слонов 15 августа, пострадает трава – в данном случае Украина", – заявил Фицо.

Премьер-министр Словакии заявил, что украинские политические лидеры в определенной степени сами несут ответственность за эту ситуацию. По мнению Фицо, украинская власть якобы "поддалась на уговоры Запада и полностью поддержала провальную западную стратегию нанесения вреда России путем всемерной поддержки Украины в военном конфликте".

Реакция украинского МИД

В дипломатическом ведомстве заявили, что даже после трех лет полномасштабной войны Фицо так и не осознал истинные причины этого преступного вторжения, а также опасности, которую несет заигрывание со страной-агрессором. В МИД упрекнули, что глава правительства государства-члена Европейского Союза позволяет себе откровенно оскорбительную риторику в адрес Украины и украинского народа, ежедневно героически сражающегося с российской агрессией, сдерживая ее на своей земле в интересах безопасности всей Европы.

В Министерстве заявили, что такие легкомысленные высказывания оскорбляют память погибших, страдания миллионов украинских семей и жертвенность тех, кто борется за свободу. В ведомстве заверили, что Украина ценит всестороннюю поддержку со стороны международных партнеров, последовательно защищающих принципы территориальной целостности суверенных государств, верховенства международного права и сохранения глобального порядка.

"На этом фоне заявления Роберта Фицо диссонируют с духом добрососедства, солидарности и взаимоуважения, которые все это время демонстрирует словацкий народ по отношению к Украине. Поэтому своими заявлениями господин Фицо оскорбляет и собственный народ", – заявили в МИД Украины.

Что предшествовало

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, как и его коллега – премьер Венгрии Виктор Орбан, известен своими скандальными заявлениями в адрес Украины. Политик отличился блокированием принятия пакета санкций ЕС против России, а также езид к российскому диктатору на парад 9 мая.

Кроме того, Фицо выступает против европейской интеграции Украины и вступления страны в НАТО. При этом он намекает, что российскую агрессию якобы спровоцировала украинская власть и Запад в целом.

Напомним, президент США Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

Как сообщал OBOZ.UA, главной целью РФ сейчас является установление контроля над Донбассом, однако от Херсонской и Запорожской области агрессор также не намерен отказываться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!